Luca Vezil dimentica Valentina Ferragni: chi è la sua nuova fidanzata

Luca Vezil ha già dimenticato la sua vecchia fiamma Valentina Ferragni, sorella della più nota Chiara. In amore, inutile perder tempo. Sembra essere questa la regola che muove la vita sentimentale di Luca Vezil che, a quanto pare dai tabloid rosa, si è dato subito da fare dopo la rottura con Valentina Ferragni con un nuovo amore appena sbocciato.

Fine di una storia d’amore

La loro, ad ogni modo, è stata una storia d’amore molto lunga ed intensa: si potrebbe dire che sono cresciuti insieme e, con ogni probabilità, da parte di entrambi era arrivato il desiderio di perdersi in nuove avventure. Lui, che si era anche preso una pausa dall’Italiala scorsa estate, fa ancora base a Milano al momento, dove però sembra essere accompagnato da una nuova conoscenza. Chi sarà mai? Troppo presto, certo, per dire che tra loro ci sia qualcosa di forte e stabile. Potrebbe anche essere una semplice infatuazione.

Luca Vezil paparazzato insieme ad un’altra

Ecco, allora, che proprio mentre Valentina Ferragni si scatenava alla festa di Halloween a Palazzo Parigi, insieme alla sorella Chiara, l’altra maggiore e anche Fedez, l’ex fidanzato si dava un gran da fare. Anche lui era ad una festa, sempre in maschera nella città di Milano. Era travestito da incursore notturno, e così Luca Vezil è stato immortalato dai paparazzi di Chi fuori da un locale, appoggiato alla sua macchina, un drink nella mano e insieme ad una ragazza. I due sembrano scherzare, ridere, e sembra proprio che la loro serata sia proseguita al di là di quel locale.

Perché Luca Vezil e Valentina Ferragni si sono lasciati

La rottura e la conseguenza comunicazione ufficiale, sono avvenute intorno alla metà di ottobre scorso. Come hanno scritto sui social: “Dopo tanti anni condivisi insieme, abbiamo deciso di intraprendere due strade separate. Siamo cresciuti insieme e ci unirà sempre un grande affetto e rispetto per quello che siamo stati”. Ma la rottura pare abbia radici più lontane: già dalla scorsa estate infatti, Vezil aveva dichiarato apertamente di volersi prendere un periodo lontano dall’Italia, come di fatto è stato. Un sintomo evidente di quello che sarebbe avvenuto di lì a poco.