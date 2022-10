Valentina Ferragni, dopo Luca Vezil un nuovo amore: ecco chi è il presunto fidanzato

Dopo la tempesta esce sempre il sole. E Valentina Ferragni, sorella della nota imprenditrice digitale Chiara, forse lo sa bene: lei, infatti, qualche giorno fa ha annunciato sui social la separazione dal compagno Luca Vezil. Un comunicato uguale, la stessa storia su Instagram e quell’amore, dopo 9 anni, giunto al capolinea. Ma per una storia che finisce ce n’è sempre una che inizia e la modella e influencer avrebbe già un altro uomo al suo fianco. O almeno, così pare.

Chi è il nuovo fidanzato di Valentina Ferragni

Stando al tweet della giornalista Claudia Cabrini, ripreso da The Pipol, Valentina Ferragni starebbe frequentando un altro ragazzo, un giovane attore. Lui sarebbe Alvaro De Juana, spagnolo e new entry della serie tv Elite. Il ragazzo ha 19 anni, è molto piccolo e sembrerebbe essere davvero famoso in Spagna, soprattutto dopo aver preso parte alla soap opera Amar pare siempre.

I like sui social

Non c’è nessuna conferma ufficiale. Tutto tace. Ma i social parlano e i più attenti hanno notato che alle foto dell’attore ci sono, quasi sempre, i like della Ferragni. E a volte addirittura dei suoi commenti. È solo un’amicizia? O c’è qualcosa di più tra i due? Quello che è certo è che ora Valentina si trova a Madrid, lì dove vive l’attore: sarà un caso?