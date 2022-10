Valentina Ferragni di nuovo single, lei e Luca Vezil si sono lasciati: ‘Da oggi due strade separate’

Dopo Ilary Blasi e Francesco Totti, Alessia Marcuzzi e suo marito, un’altra coppia ha deciso di separarsi. E di percorrere due strade diverse, dopo tanti anni insieme. Sì, perché la storia d’amore tra Valentina Ferragni, sorella di Chiara, e Luca Vezil, è giunta al capolinea: i due, d’altra parte, non comparivano più insieme sui social da tempo e i fan già avevano pensato a una rottura. Che ieri è stata confermata proprio dalla Ferragni su Instagram, dove è seguitissima.

La rottura della storia tra Valentina Ferragni e Luca Vezil

È finito l’amore tra Valentina Ferragni e Luca Vezil, ma tra i due resterà per sempre il bene. Hanno condiviso diversi anni insieme: una casa, un cane, tanti viaggi. Ora, però, le loro strade si sono divise e lo hanno annunciato sui social, entrambi con la stessa storia.

“Dopo tanti anni condivisi insieme io e Luca abbiamo deciso di intraprendere due strade separate. Siamo cresciuti insieme e ci unirà sempre un grande affetto e rispetto per quello che siamo stati. Vi chiedo di comprendere e di rispettare la nostra decisione, che come potete immaginare è stata tanto sofferta” – hanno scritto sui social.

Da 9 anni insieme

Valentina Ferragni e Luca erano fidanzati da quasi 9 anni, ma già da qualche settimana si parlava di una crisi tra di loro. In estate, infatti, avevano trascorsi pochi giorni insieme, ma Luca aveva parlato di lavoro, di progetti da portare avanti all’estero. Ma ai fan più attenti non sfugge nulla e molti già avevano capito che la storia era giunta al capolinea. Ieri, infatti, è arrivata la conferma: il loro amore è solo un ricordo, adesso dovranno scrivere un nuovo capitolo delle loro vite. Ma non lo faranno più insieme.