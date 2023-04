Lucia Ocone: chi è, età, carriera, film, imitazioni, marito, foto e Instagram

Questa sera, venerdì 31 marzo 2023, andrà in onda un’altra – l’ultima purtroppo per questa stagione – puntata del nuovo e freschissimo programma televisivo che vede al suo timone Loretta Goggi, dal titolo piuttosto calzante, dato il periodo in cui ci troviamo: Benedetta Primavera. Come vi abbiamo raccontato in diversi articoli sfornati questa settimana, saranno davvero tanti gli ospiti presenti in studio che avranno anche l’occasione di raccontarsi un po’ davanti alle telecamere. Tra questi ci sarà anche Lucia Ocone. Ecco qualche curiosità in attesa che faccia al sua comparsa nel programma di questa sera, continuate a leggere per rimanere sul pezzo!

Benedetta Primavera, chi sono gli ospiti dell’ultima puntata: anticipazioni venerdì 31 marzo 2023

Lucia Ocone: chi è, età, carriera

Lucia Ocone è nata ad Albano Laziale il 3 maggio del 1974 ed è una nota comica, imitatrice e attrice. Ha prima frequentato il seminario di recitazione metodo Stanislavskij, poi alcuni corsi presso la scuola di Beatrice Bracco. Ma è all’inizio degli anni ’90 che Lucia ha esordito in televisione in Bulli e pupe, spin off estivo del programma Non è la Rai. Da qui ha iniziato a muovere i primi passi e a far conoscere al pubblico le sue divertenti imitazioni. Ha lavorato in diversi programmi e ha recitato, nella sua brillante carriera, anche sul grande schermo.

Il debutto su grande schermo e nelle serie TV

Come anticipato, dunque, la Ocone ha avuto anche la possibilità di recitare per il grande schermo. Tra le grandi partecipazioni, ricordiamo Un altr’anno e poi cresco, oppure Mari del sud. Non mancano nel suo curriculum anche alcune serie televisive targate Rai, come ad esempio Lo zio d’America, Le ragioni del cuore, La omicidi, Una famiglia in giallo e Il commissario Manara.

Vita privata: chi è il marito, figli, vita privata

Lucia Ocone non è sposata e non ha figli. E’ molto riservata per quanto riguarda l’aspetto della sua vita privata.

Lucia Ocone: Instagram

Molto seguita su Instagram. Con il suo account @lucia_ocone vanta 127mila followers.