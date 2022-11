Lucrezia di Uomini e Donne: chi è la corteggiatrice di Federico, età, lavoro, Instagram

Uomini e Donne. Lucrezia è la nuova corteggiatrice di Federico nello studio di Uomini e Donne, magistralmente condotto dalla padrona di casa, Maria De Filippi. Oggi, in puntata, è andata in scena l’ennesima puntata del salotto di incontri. Al centro dello studio, il giovane Federico che ha avuto davvero un bel confronto con la sua nuova corteggiatrice Lucrezia.

Federico Nicotera, chi è il nuovo tronista di Uomini e Donne: età, lavoro, foto e Instagram

Chi è Lucrezia, la nuova corteggiatrice di Federico

Lucrezia è una ragazza di 30 anni che ha colpito sin da subito Federico, per la sua maturità, per le sue parole e per il suo modo di argomentare durante l’esterna. Ma Lucrezia è anche una bellissima ragazza, con uno sguardo forte e deciso: non ha mai mollato la presa da quando è arrivata, ed oggi si è presa qualche soddisfazione durante la proiezione dell’estera. Le altre corteggiatrici ci sono rimaste un po’ male, perché le cose tra i due sembrano davvero funzionare molto. Lucrezia, intanto, è calma, pacata e quasi voleva tentare di dare un bacio al giovane Federico durante l’esterna, ma poi ha detto: ”Non ti bacio ora, perché il mio bacio deve essere col botto”. Federico è rimasto divertito ed affascinato, chissà come andrà a finire tra loro due.