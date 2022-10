Lucrezia Lante Della Rovere, chi era il compagno Emiliano Liuzzi: età, carriera, come è morto, figli

Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti anche l’attrice Lucrezia Lante della Rovere, che si racconterà a cuore aperto: dalla carriera alla vita privata fino alla pagina dolorosa, quella della morte del suo compagno Emiliano Liuzzi.

Dagli esordi al debutto come giornalista di Emiliano Liuzzi

Emiliano Liuzzi è nato a Livorno il 2 novembre del 1969 ed è stato un noto giornalista italiano. Dopo il master di giornalismo alla Columbia University di New York, nel 1955 è diventato giornalista professionista. Negli anni successivi si è occupato di cronaca nera e giudiziaria per il Corriere delle Alpi di Belluno e per l’Alto Adige di Bolzano, poi nel 1997 è approdato al quotidiano Il Tirreno. Nel 2006, invece, ha fondato il Corriere di Livorno e nel 2009 ha iniziato a collaboratore con Il Fatto Quotidiano.

La collaborazione con il Fatto Quotidiano

Nel 2012 Liuzzi ha rivolto la sua attenzione al sistema del gioco d’azzardo e ha pubblicato un libro. Nel 2013, invece, si è sposato a Roma e ha contribuito alla nascita del Fatto del Lunedì. Dal 2014 ha collaborato come opinionista a Domenica Live e altre trasmissioni Mediaset.

I riconoscimenti

Emiliano Liuzzi nel 2002 ha vinto la prima edizione del premio Indro Montanelli bandito dall’Ordine dei giornalisti della Toscana.

La storia d’amore con Lucrezia Lante Delle Rovere

Lucrezia Lante Delle Rovere, dopo aver avuto una storia con Giovanni Malagò, si è legata a Luca Barbareschi, poi al regista Gianpaolo Tescari e a Emiliano Liuzzi, giornalista scomparso nel 2016.

Come è morto, l’infarto

Emiliano Liuzzi è morto a Roma la notte del 6 aprile del 2016, stroncato da un malore. Aveva 46 anni e ha lasciato due figli.