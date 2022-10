Lucrezia Lante Delle Rovere: chi è, età, carriera, oggi, fidanzato, figlie, vita privata, marito, Instagram

Come ogni domenica, dopo la puntata di ieri, su Canale 5 torna l’appuntamento con Verissimo, il salotto televisivo di Silvia Toffanin più amato e seguito di sempre. Tra gli ospiti di oggi anche Lucrezia Lante Delle Rovere, che si racconterà a cuore aperto tra vita privata e carriera e ripercorrerà tutti i suoi momenti, le pagine belle. E quelle più dolorose.

Dagli esordi al debutto di Lucrezia Lante Delle Rovere

Lucrezia Lante Delle Rovere è nata il 19 luglio 1966 sotto il segno del Cancro a Roma: erede di una delle famiglie nobili di Roma. Figlia del duca Alessandro Lante Delle Rovere e Marina Ripa di Meana, Lucrezia vanta due papi in famiglia, Sisto IV e Giulio II, il pontefice che commissionò gli affreschi della cappella Sistina a Michelangelo.

A 15 anni Lucrezia ha iniziato il suo percorso da modella: ha sfilato per i marchi più prestigiosi e a questo, poi, ha affiancato anche la recitazione. Negli anni ha recitato in diversi film, fiction e anche a teatro. Ha preso parte al film di James Bond Quantum of Solace del 2008.

I successi al cinema e in tv

Lucrezia Lante delle Rovere ha debuttato al cinema nel 1986 nel film Speriamo che sia femmina di Mario Monicelli, poi ha preso parte a importanti pellicole come:

Storia di ragazzi e di ragazze

La carbonara

Viola di mare

SMS sotto mentite spoglie

Benedetta Follia

E al cinema e alle fiction, ha aggiunto anche il teatro, dove ha recitato in numerosi spettacoli. Per il piccolo schermo, invece, ha preso parte a molte serie tv di successo come:

Orgoglio

Donna detective

Lo smemorato di Collegno

Tutti pazzi per amore

La dama velata

La strada di casa

Chi è il marito, Malagò e vita privata

Lucrezia ha avuto una relazione con Giovanni Malagò, presidente del Coni: i due hanno avuto due figlie, Ludovica e Vittoria, due gemelle nate nel 1988. Dopo la fine della storia d’amore, ha avuto una relazione con Luca Barbareschi durata 7 anni. Nel 2016 è stata colpita da un grave lutto: ha perso il compagno, il giornalista de Il Fatto Quotidiano, Emiliano Liuzzi. Nel 2018 ha ritrovato l’amore in Francesco Zecca, un uomo molto più giovane di lei.

Instagram: Lucrezia Lante Delle Rovere punta sui social

L’attrice ha un profilo Instagram e con l’account @lucrezialantedellarovere vanta oltre 60 mila followers.