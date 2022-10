Marina Ripa di Meana, chi è la mamma di Lucrezia Lante Delle Rovere: età, come è morta, marito, tumore

Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti di oggi anche Lucrezia Lante delle Rovere, che si racconterà a cuore aperto: dalla carriera alla vita privata fino all’immenso amore per la mamma Marina Ripa di Meana.

Chi era Marina Ripa di Meana e perché era famosa

Marina Ripa di Meana è nata a Reggio Calabria il 21 ottobre del 1941 ed è morta a Roma il 5 gennaio del 2018. È stata un personaggio televisivo, stilista, scrittrice, attivista, nota per i matrimoni avuti con Alessandro Lante della Rovere e Carlo Ripa di Meana. Marina, nata e cresciuta in Calabria, dopo gli studi ha iniziato a lavorare come stilista e ha aperto un atelier di alta moda a Roma, in Piazza di Spagna, con l’amica Paola Ruffo di Calabria, più tardi principessa di Liegi e regina del Belgio.

Il matrimonio con il duca Alessandro Lante delle Rovere

Marina Ripa di Meana, però, è salita alla ribalta della cronaca per il matrimonio avvenuto a Roma nel 1964 con il duca Alessandro Lante delle Rovere, appartenente alla prestigiosa e famosa famiglia aristocratica romana. Dal loro amore è nata Lucrezia, che è diventata poi un’attrice teatrale, cinematografica e televisiva.

I successi e il secondo matrimonio

Marina Ripa di Meana ha avuto modo di conoscere Moravia, Pasolini, poi nel 1982 si è sposata di nuovo, questa volta con il marchese Carlo ripa di Meana. E i due, nel 2010, hanno adottato il loro collaboratore Andrea Cardella. Marina dalla fine degli anni ’70 è apparsa sempre più spesso in tv, ha preso parte a film, programmi, è stata opinionista in molte trasmissioni e ha scritto diversi libri, come il best seller La più bella del reame. Nel 2009, tra l’altro, ha partecipato al reality La fattoria.

Il cancro e la morte

Marina Ripa di Meana, malata di cancro dal 2002, è morta il 5 gennaio del 2018 a Roma, all’età di 76 anni. La salma è stata cremata nel cimitero di Prima Porta e suo marito Carlo è morto, due mesi dopo dalla sua scomparsa, sempre portato via dal tumore.

Chi era il marito Carlo, ex marito, figli

Marina Ripa di Meana ha sposato il 10 giugno del 1964 a Roma il duca Alessandro Lante della Rovere, appartenente alla celebre famiglia aristocratica romana e dal loro amore è nata la figlia Lucrezia, oggi attrice teatrale, televisiva e cinematografica affermata. Poi, Marina Ripa di Meana nel 1982 ha sposato in seconde nozze il marchese Carlo Ripa di Meana: i testimoni erano Alberto Moravia e Goffredo Parise per lei, per lo sposo il leader socialista Bettino Craxi. Nel 2010 il marito ha adottato il loro collaboratore, Andrea Cardella, diventando così Andrea Cardella Ripa di Meana.