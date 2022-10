Lucrezia Lante Delle Rovere, chi è il compagno Francesco Zecca: età, lavoro, vita privata, foto e Instagram

Come ogni domenica, dopo la puntata emozionante di ieri, torna l’appuntamento con Verissimo. E tra gli ospiti di oggi di Silvia Toffanin ci sarà anche l’attrice dalle origini nobili, Lucrezia Lante delle Rovere, che si racconterà a cuore aperto: dalla carriera alla sfera più intima e all’amore per il compagno Francesco Zecca.

L’amore tra Lucrezia Lante delle Rovere e Francesco Zecca

Lucrezia Lante delle Rovere, nota attrice di cinema, televisione e teatro, da qualche anno sembrerebbe essere felice al fianco di Francesco Zecca, collega e uomo più giovane. Di lui sappiamo che ha origini pugliesi, che si è trasferito a Roma, dove ha studiato e si è diplomato in recitazione. Insieme a grandi artisti e maestri, poi, ha iniziato la sua carriera e ha preso parte a diversi film e serie tv, anche come protagonista. Ricordiamo, tra i suoi successi:

Un altro pianeta

Vite a Pompei

Una talpa al bioparco

Baciato dal sole

Ris 4

Testimone inconsapevole

Bastano un paio di baffi

Molto attivo, però, anche in teatro. E non solo. Francesco Zecca è anche un insegnante di recitazione e regista, come si legge sulla sua biografia social.

La storia tra i due

Lucrezia, prima di conoscere Francesco, ha avuto una relazione con Giovanni Malagò, presidente del Coni: i due hanno avuto due figlie, Ludovica e Vittoria, due gemelle nate nel 1988. Dopo la fine della storia d’amore, ha avuto una relazione con Luca Barbareschi durata 7 anni. Nel 2016 è stata colpita da un grave lutto: ha perso il compagno, il giornalista de Il Fatto Quotidiano, Emiliano Liuzzi. Nel 2018 ha ritrovato l’amore in Francesco Zecca. E i due, dai social, sembrano complici e affiatati come non mai. Nonostante la differenza d’età, ad unirli è un grande legame di amicizia, rispetto. E amore.

Instagram di Francesco Zecca

Francesco Zecca ha un profilo Instagram e con l’account @francescozecca vanta oltre 3 mila followers.