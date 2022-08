Ludovica Frasca, perché è finito il matrimonio con il marito Frank Faricy? Il racconto su Instagram

Prima un racconto messo nero su bianco, poi le storie in lacrime su Instagram per raccontare la fine del suo matrimonio. A parlare l’ex velina di Striscia la Notizia, Ludovica Frasca, che nel 2021 aveva sposato in America un imprenditore inglese, con il quale condivideva in Florida. Ora, l’amore con Frank Faricy, iniziato due anni fa, è finito e sui social la bella napoletana ha spiegato tutto ai suoi followers, invitandoli a non cadere nella trappola delle storie ‘tossiche’.

Cosa ha detto Ludovica Frasca sulla fine del matrimonio

Non è chiaro perché Ludovica Frasca e il marito Frank si siano lasciati. Mentre quello che è chiaro, stando alle storie pubblicate dall’ex velina su Instagram, è che bisogna amare se stessi e non cadere in ‘loop tossici’.

“Non sono stati mesi facili per me, ci sono cose che non si possono raccontare. Molte cose ti fanno crescere. Ho capito che bisogna sempre fidarsi del proprio istinto, di quello che il vostro cuore e stomaco vi dice. Dovete schierarvi per quello che voi pretendete. Se lo fate in maniera etica, combattete per ciò che volete, sempre compromettere nulla. Il nostro parere conta” – ha spiegato la ragazza, seguitissima su Instagram.

Nel racconto, poi, Ludovica Frasca ha parlato dei suoi amici, di quei consigli non ascoltati. E della rinascita di adesso: “Rispettatevi, se state male in una relazione andatevene via, non serve a niente starci”. E lei è andata via perché il matrimonio è finito.

Chi è Frank Faricy

Frank Faricy è entrato nella vita dell’ex velina, dopo che lei aveva chiuso il rapporto con Luca Bizzarri, l’attore noto per essere protagonista del duo comico Luca e Paolo. Nel marzo del 2020 Ludovica su Instagram ha presentato il nuovo compagno, quello che nel giro di poco sarebbe diventato suo marito. Frank Faricy è un imprenditore di Londra, che però in Florida ha fondato una società che si occupa di intelligenza artificiale.