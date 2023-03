Luigi Di Maio, chi è la nuova fidanzata Alessia D’Alessandro: età, lavoro, foto e Instagram dell’ex candidata M5S. Un amore sbocciato tra le fila del Movimento 5 Stelle? Chissà, però i due protagonisti della storia vengono da quella realtà. Da una parte Luigi Di Maio, un tempo tra i più influenti esponenti dalla realtà grillina; dall’altra Alessia D’Alessandro, attuale compagna dell’ex ministro pentastellato e soprattutto ex candidata nella realtà dei 5 Stelle.

Luigi Di Maio si è fidanzato con Alessia D’Alessandro

Dopo la storia d’amore naufragata con Virginia Saba, dopo tre anni di fidanzamento e guarda caso nel momento in cui lo stesso Di Maio non si riconfermava in Parlamento, per l’ex leader pentastellato è tornato il tempo di riaprirsi all’amore. E’ stato colto in una vacanza romantica a Venezia con Alessia D’Alessandro, attuale fidanzata dell’ex ministro grillino e soprattutto ex militante delle fila pentastellate, con cui addirittura si era candidata in passato.

Alessia D’Alessandro ha trent’anni con importanti esperienze lavorative nel campo del marketing e soprattutto della comunicazione politica. In tal senso, nel 2018 viene candidata dal Movimento 5 Stelle nel collegio uninominale di Agropoli-Castellabate, senza però venire eletta. Tutto questa, nonostante di curriculum sia uno dei profili più interessanti tra i giovani pentastellati. Parla ben 5 lingue, oltre a vantare numerose esperienze nelle università europee: alla Sciences Po di Parigi e alla Jacobs University Bremen di Brema. A tutto ciò, unisce due importanti esperienze internazionali, sempre nel campo del marketing: assistente al Wirtschaftsrat, organizzazione vicina al CDU, ovvero il partito dell’ex cancelliera Angela Merkel.

Instagram di Alessia D’Alessandro

Alessia D’Alessandro è rintracciabile su Instagram al profilo: @alessia_dalessandro_90. Attualmente la seguono 1.241 followers, che vedono le sue attività professionali soprattutto i momenti con sua figlia di 4 anni.