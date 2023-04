Luigi Esposito di Gigi e Ross, chi è la moglie Naike: età, lavoro, figli e vita privata

Tutto pronto per una nuova e imperdibile puntata del salotto televisivo più amato dagli italiani: “Da noi a ruota libera” in compagnia di Francesca Fialdini. Oggi in studio arriveranno anche Luigi Esposito e Rosario Morra del duo comico “Gigi e Ross”: si racconteranno a cuore aperto dall’amore alla carriera e intratterranno il pubblico con qualche sketch divertente. Luigi Esposito parlerà della sua famiglia e della moglie Naike Orilio, conosciamola meglio!

La vita privata di Luigi Esposito di Gigi e Ross

Luigi è nato nel capoluogo partenopeo il 19 luglio del 1978 e ha 44 anni. Non ama raccontare molto della sua vita privata, ma sappiamo che anche la moglie fa parte del mondo dello spettacolo. Infatti, pare si siano conosciuti proprio nel dietro le quinte di “Made in Sud”, di cui lei ha curato le coreografie. Pare che i due si siano innamorati subito. Ecco tutto quello che sappiamo su Naike.

Chi è la moglie Naike: età e lavoro

Naike Orilio è nata a Torre del Greco il 25 aprile del 1979, per cui ha 44 anni ed è coetanea del marito. Appartiene al mondo dello spettacolo: fin da piccola le sue passioni più grandi sono state la recitazione e il ballo. Si è diplomata prima in danza classica e poi in danza moderna presso l’Accademia dello spettacolo di Irma Cardano e Virginia Vincenti. Dopo questo percorso, si è trasferita a New York, dove è rimasta alcuni anni e si è specializzata in canto e recitazione. Insomma, è un’artista poliedrica che lavora da molti anni in tv, per cui elabora molte coreografie per Mediaset e Rai. Ha fatto parte del corpo di ballo di “Domenica In”, “I raccomandati” e “Chiambretti”.

I figli della coppia, Instagram

Luigi e Naike sono innamoratissimi e hanno dato alla luce due figli: Gabriel e Nicole. La famiglia è molto unita e vivono tutti insieme in una bellissima casa a Caserta. Ad oggi, Naike lavora anche come influencer grazie al grande seguito che ha sui social. Sul suo profilo @naikeorilio vanta più di 100 mila followers e condivide molte foto insieme alla sua famiglia. Ecco un dolce scatto: