Luigi Lo Cascio, chi è la moglie Desideria Rayner: età, lavoro, oggi, figli

Tutto pronto per il classico e imperdibile appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Nella puntata di oggi, oltre agli affetti stabili (presenze fisse del programma), la cantante Marina Occhiena che ripercorrerà la scia dei successi con i Ricchi e Poveri e Alba Parietti, premiata alla carriera con il Leone d’Oro, anche l’attore Luigi lo Cascio, candidato al David di Donatello per Il signore delle formiche di Gianni Amelio. E che si racconterà senza freni: dalla carriera all’amore per la moglie Desideria Rayner.

La storia d’amore tra Luigi Lo Cascio e Desideria

Luigi Lo Cascio, noto attore italiano ora candidato al David di Donatello e in teatro in questi giorni con Pà, opera diretta da Marco Tullio Giordana, tratta dalla poesie di Pier Paolo Pasolini, è sposato con Desideria Rayner. Lei è una montatrice, è nata a Roma nel 1971 ed è la mamma dei suoi due figli. Non abbiamo molte informazioni sulla donna: sappiamo che è laureata in filosofia all’Università La Sapienza e che dal 2006 è al fianco dell’attore, diventato famoso a fine anni ’90 con il film su Peppino Impastato. La donna, che nella vita lavora come montatrice, ha collaborato con l’Espresso, Rai News, My Tv. E nel 2019 ha ottenuto la nomination al Ciak d’oro come migliore montatrice per Ricordi? di Valerio Mieli.

Il matrimonio e la nascita dei figli

Come già detto, dal 2006 la montatrice, che ha lavorato tantissimo per il cinema, è al fianco dell’attore Luigi Lo Cascio. E dal loro amore sono nati due figli: Tommaso Isidoro e Arturo Tito. In passato, nonostante la riservatezza che lo contraddistingue, l’attore sulle pagine del quotidiano La Repubblica aveva detto sulla moglie: “Mi sono accorto subito che sarebbe diventata una persona importantissima per me. Purtroppo, poi, ho dovuto convincerla che anch’io lo sarei diventato per lei”. Un amore lungo fatto di rispetto e stima reciproca.