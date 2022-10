Marina dei Ricchi e Poveri: chi è Marina Occhiena, età, marito, figli, carriera, Franco Gatti, Instagram

Marina Occhiena, con Angela Brambati, Angelo Sotgiu e Franco Gatti, faceva parte del quartetto musicale I Ricchi e Poveri. Era la cantante bionda del gruppo, mentre la sua collega e amica Angela era conosciuta come la brunetta dei Ricchi e Poveri. Il gruppo era uno dei simboli della musica leggera italiana negli anni 70 e 80, amati da grandi e piccini. Ma vediamo da vicino chi è Marina Occhiena.

Angela dei Ricchi e Poveri: chi è Angela Brambati, età, Franco Gatti, altezza, Instagram

Marina Occhiena, chi è, età, Ricchi e Poveri

La cantante è nata a Genova il 19 marzo del 1950, sotto il segno dei Pesci. Ha 72 anni. A soli 17 anni fa il suo esordio nel mondo della musica, entrando nel gruppo dei Ricchi e Poveri: era lanno 1967. Con lei ci sono Franco Gatti, Angelo Sotgiu e Angela Brambati. Lanno seguente i quattro debuttano al Cantagiro, dove presentano la canzone Lultimo amore. La cantante, con i Ricchi e Poveri, partecipa varie volte al Festival di Sanremo, dove si esibisce in canzoni di successo. Tra queste ricordiamo sicuramente lesordio a Sanremo, quando sfiorarono la vittoria. I Ricchi e Poveri, nel 1970, arrivarono secondi, grazie al brano La prima cosa bella, cantato insieme a Nicola Di Bari. Stessa posizione lanno dopo, con il brano Che sarà, uno dei loro più grandi successi. Ma è il brano del 1970 che Marina canta, in occasione della reunion del gruppo avvenuta, lo scorso anno, in occasione di una serata speciale a loro dedicata proprio sul palco dellAriston.

Marina Occhiena, amori e vita privata

Marina Occhiena è sposata con un medico, il ginecologo Giuseppe Giordano. Ha un figlio di 25 anni, nato nel 1997. Ma prima del matrimonio la bionda dei Ricchi e Poveri ha avuto altri amori. Allinizio della sua carriera ha avuto una storia con il cantante Franco Califano. Ma il Califfo era inaffidabile e la storia durò poco. Ci furono in seguito altre relazioni, tra cui una con il paroliere Cristiano Minellono. Ma la più chiacchierata è quella che ha provocato labbandono del gruppo a cui apparteneva.

Ricchi e poveri, perché Marina ha lasciato il gruppo

Dopo 15 anni di successi con i Ricchi e Poveri, Marina abbandona il gruppo. E il 1981. Nulla lasciava presagire tale decisione, anche perché i Ricchi e Poveri stavano per partecipare al Festival di Sanremo, il sesto della loro carriera, con il brano Sarà perché ti amo, che diventerà una delle loro canzoni più famose. Nessuna comunicazione ufficiale da parte della cantante, né dal resto del gruppo in merito alla scelta. Si parla di presunti problemi di salute, ma nessuno specifica di cosa si tratti. Solo tempo dopo arrivano insistentemente le voci di una lite tra le due cantanti del gruppo. Il motivo sarebbe gravissimo. Marina avrebbe avuto una storia con il marito di Angela, Marcello Brocherel. E lei avrebbe scoperto il tradimento.

La storia viene a galla, per voce proprio di Angela, solo anni dopo. La cantante rivela di aver trovato quella reputava unamica e il marito insieme e di non averli potuti perdonare. La confessione nel corso di unintervista a cuore aperto al settimanale Oggi, quando ormai i rapporti tra le due erano chiusi.

Angelo dei Ricchi e Poveri: chi è Angelo Sotgiu, età, Franco Gatti, moglie, Instagram

Marina Occhiena, Instagram e Facebook

Marina Occhiena, al contrario di Angela Brambati, non ha un profilo Instagram. La potete però trovare su Facebook, a questo link. Sempre su Facebook, cè il Ricchi e Poveri Fans Club, dove si possono trovare foto depoca del gruppo, ricordi, ma anche notizie di tutto ciò che i Ricchi e Poveri fanno attualmente.