Luigi Lo Cascio, chi è l’attore: età, carriera, ultimo film, serie tv, moglie, vita privata, David e Instagram

Tutto pronto per il classico e imperdibile appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti di oggi, oltre a Marina Occhiena dei Ricchi e Poveri che si racconterà a cuore aperto e ad Alba Parietti, anche l’attore Luigi Lo Cascio, candidato al David di Donatello per Il Signore delle Formiche di Gianni Amelio. L’attore siciliano si racconterà a cuore aperto, dalla carriera all’amore.

Dagli esordi al debutto dell’attore Luigi Lo Cascio

Luigi Lo Cascio è nato a Palermo il 20 ottobre del 1967 ed è un noto attore, regista di teatro e di cinema. Diplomato al liceo classico della sua città, si è iscritto alla facoltà di medicina, che ha poi abbandonato dopo due anni per dedicarsi alla sua più grande passione: la recitazione. Ha iniziato a muovere i primi passi con alcuni amici e suo fratello Martino e insieme nel 1986 a Bologna hanno formato il gruppo di cabaret Le ascelle, con cui si è esibito in strada in varie città europee. Il suo debutto in teatro, però, è arrivato grazie a una piccola parte nell’adattamento di Aspettando Godot di Federico Tiezzi. Nel 1992, invece, si è diplomato all’Accademia nazionale d’arte drammatica Silvio D’Amico, ma è sicuramente noto per aver interpretato Peppino Impastato nel film I cento passi di Marco Tullio Giordana.

I suoi successi da Peppino Impastato

Da lì ha collezionato un successo dopo l’altro. Ha recitato in lavori classici, poi ha cominciato una carriera teatrale e cinematografica. Ed è stato diretto, negli anni, da registi come Carlo Quartucci, Elio De Capitani, Roberto Guicciardini, Carlo Cecchi. Nel 2000, invece, ha vinto il David di Donatello come migliore attore protagonista per I cento passi, poi ha ottenuto il nastro d’argento per la Meglio gioventù e nel 2001 ha vinto la Coppa Volpi come migliore attore per Luce dei miei occhi.

I suoi film, serie tv

Spettacoli teatri, cinema, tv. Tra i suoi maggiori lavori per il grande schermo ricordiamo:

Buongiorno, notte

La bestia nel cuore

Il dolce e l’amaro

Sanguepazzo

Nel 2012, tra l’altro, ha esordito come regista con La città ideale e nel 2018 come scrittore con Ogni ricordo un fiore, edito da Feltrinelli. E ancora, nel 2020 ha vinto il premio David di Donatello come migliore attore non protagonista del film Il traditore e recentemente lo abbiamo visto nel film Il signore delle formiche, dove ha interpretato lo scrittore e mirmecologo Aldo Braibanti.

Chi è la moglie Desideria

Ma veniamo alla vita privata. L’attore palermitano dal 2006 è sposato con Desideria Rayner, una donna romana che nella vita lavora come montatrice per il cinema. Dal loro amore sono nati due figli: Tommaso Isidoro e Arturo Tito.

L’attore non sembrerebbe avere un profilo Instagram ufficiale, ma una fanpage c’è.