Luigi Strangis, chi è la fidanzata: età, lavoro, vita privata

Il cantante Luigi Strangis sarà ospite a Verissimo nel salotto di Silvia Toffanin e rilascerà un’intervista in cui racconterà tutto di sé e della sua vita privata. Sebbene sia una persona molto riservata, pare abbia deciso di aprirsi un po’ di più alle telecamere. Sarà in onda e presenterà anche il suo nuovo singolo “Adamo ed Eva”. Siete curiosi di saperne di più sulla sua nuova fiamma? Ecco tutto quello che sappiamo!

La vita privata di Luigi Strangis

Luigi Strangis è sempre stato molto riservato sulla sua vita sentimentale, perché preferisce non mischiare la carriera con i sentimenti. Da poco è uscito il suo nuovo singolo in cui parla dell’amore libero e del desiderio di darsi solo piacere fisico a vicenda. Per un po’ di tempo ha ricevuto alcune critiche per il suo essere uno spirito molto libero e stravagante. In realtà ha tantissimi fan che lo adorano e apprezzo la sua autenticità e originalità. Tutti si chiedono se sia pronto ad una storia d’amore oppure abbia solo voglia di diversi, data la giovane età. Ecco tutto quello che sappiamo!

Il flirt con Carolina Puddu

Stando ai gossip, pare che il cantante abbia avuto un flirt con la ballerina Carolina Puddu, conosciuta all’interno del talent di Amici 21, edizione in cui lui ha trionfato. I due hanno passato molto tempo insieme e dopo un po’ lei si è dichiarata apertamente, confessando di essere molto innamorata di lui. Nonostante il suo coraggio, le cose non sono andate molto bene e lui ha confessato di vederla solo come un’amica. Però, secondo alcuni tra i due ci sarebbe stato comunque qualcosa.

Chi è la nuova fidanzata: età e lavoro

La curiosità sulla nuova fidanzata di Luigi Strangis è tantissima! La sua nuova fiamma è Cecilia Borghese, un’altra ballerina di Amici che ha conosciuto all’interno dello show. Lei è nata nel 1997 e ha 26 anni, quattro in più del cantante. Pare che i due si frequentino da giugno del 2022 e si vogliano molto bene. Nessuno dei due ha confermato né smentito la notizia, forse non si sentono ancora pronti a rendere pubblico il loro amore? Ecco uno scatto dal profilo della ballerina in compagnia di un giovane misterioso: