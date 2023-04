Serale Amici 22, chi viene eliminato tra Alessio e Mattia? Anticipazioni puntata 8 aprile 2023

Tra sfide continue, prove di canto e di ballo, tra non poche risate e polemiche, il Serale di Amici, il talent show di Maria De Filippi, sta continuando ad appassionare migliaia e migliaia di telespettatori. E sabato 8 aprile, salvo cambiamenti del palinsesto, andrà in onda la puntata (quella che è stata registrata giovedì santo). Chi dei ragazzi dovrà lasciare la scuola e rinunciare al sogno della vittoria? E come saranno strutturate le tre manche, tra continue sfide, giudizi e guanti? Ecco tutte le anticipazioni e chi è finito al ballottaggio.

Anticipazioni Serale Amici sabato 8 aprile 2023, chi ha vinto le tre manche

Stando alle anticipazioni riportate come sempre dalla pagina Instagram Amici News e pubblicate sul sito Sueprguidatv, a iniziare la manche sono stati i talenti della squadra di Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo. Che hanno sfidato Arisa e Raimondo Todaro. Nel dettaglio:

prima prova: Angelina contro Mattia, vince Angelina.

seconda prova: Cricca contro Wax, vince Wax

terza prova: Angelina e Cricca contro Federica, vince la coppia

Al ballottaggio sono finiti: Alessio, Mattia e Wax. E a rischio eliminazione è andato Alessio.

Nella seconda manche, invece, Emanuel Lo e Lorella hanno sfidato Zerbi-Celentano. Nel dettaglio:

prima prova: Maddalena contro Aaron, vince il cantante

seconda prova: Angelina contro Ramon, vince Angelina

terza prova: Cricca contro Isobel, vince Isobel.

Al ballottaggio sono finite Maddalena e Angelina. A rischio eliminazione Angelina.

Nella terza e ultima manche Zerbi e Celentano hanno sfidato i ragazzi della squadra di Arisa e Raimondo Todaro. Nel dettaglio:

prima prova: Aaron contro Wax, vince Aaron

seconda prova: Wax contro Ramon, vince Wax

terza prova: Federica contro Isobel, vince Isobel

Al ballottaggio, quindi, sono finiti Mattia e Wax. E a rischio eliminazione il ballerino.

Chi è stato eliminato tra Mattia e Alessio ad Amici?

Angelina si è salvata subito, mentre Mattia e Alessio, amici e della stessa squadra, si sono dovuti sfidare. E uno di loro ha abbandonato la scuola di Amici. Chi sarà? Non ci resta che pazientare un po’ e aspettare la puntata per scoprirlo. Sarà Maria De Filippi a irrompere in casetta con la sua voce e a svelare il talento che dovrà lasciare il programma. Definitivamente, questa volta!