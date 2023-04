Serale Amici 22, anticipazioni registrazione oggi: ospiti, manche, chi viene eliminato sabato 8 aprile 2023

Il gioco si fa sempre più duro e gli allievi della scuola di Amici, il talent show che da anni vede alla conduzione Maria De Filippi, lo sanno bene. Tra continue prove di ballo, di canto, sfide, buste rosse, manche su manche, il serale è entrato nel vivo e sta appassionando migliaia e migliaia di telespettatori che ogni sabato si sintonizzano su Canale 5, in prima serata, per capire cosa accadrà. A giudicare le performance Michele Bravi, il ballerino Giuseppe Giofrè e Cristiano Malgioglio. Ma cosa succederà nella puntata di sabato 8 aprile? Chi verrà eliminato e dovrà rinunciare al sogno della vittoria?

Anticipazioni Serale Amici sabato 8 aprile 2023

La puntata, quella che vedremo sabato 8 aprile (salvo cambiamenti del palinsesto), verrà registrata oggi pomeriggio. E, quindi, è ancora presto per le anticipazioni ufficiali, che come sempre verranno comunicate sulla pagina Instagram Amici News e pubblicate sul sito Superguidatv. Come sempre saranno i tre giudici, con una prova (divertente), a decretare la squadra che inizierà la prima manche. Tre le sfide, ma bisogna capire se ci sarà o meno un eliminato già nella prima manche. La scorsa settimana, solo un allievo ha dovuto lasciare la scuola, al termine della puntata: tra Wax e il ballerino Samu, quest’ultimo ha avuto la peggio e ha dovuto abbandonare il talent.

Chi è stato eliminato, a rischio Cricca?

Ancora presto, come dicevamo, per capire chi dei concorrenti è stato eliminato. Ma i ragazzi, in casetta, continuano a fare pronostici: a rischio il cantante Cricca? Non ci resta che pazientare ancora un po’ per scoprire cosa accadrà nella puntata di sabato del Serale di Amici e per capire chi dei concorrenti, tutti talentuosi, dovrà lasciare la gara. E rinunciare alla vittoria.

In aggiornamento