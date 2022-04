Luisa Zappa, chi è la moglie di Angelo Branduardi: età, carriera, oggi, foto, figlie e biografia

Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone dal lunedì al venerdì. Tra gli ospiti anche il cantautore e compositore Angelo Branduardi, che si racconterà a cuore aperto tra vita privata e carriera.

Chi è Luisa Zappa

Luisa Zappa. Si chiama così la donna che ha stregato Angelo Branduardi, noto violinista, cantautore e compositore italiano. La donna, classe 1952, è una cantante, artista e paroliera. Sappiamo che ha studiato letteratura inglese alla Statale di Milano. I due, infatti, si sarebbero conosciuti proprio negli anni universitari. Da lì l’amore e il matrimonio che dura, tra complicità e affetto. Dall’unione sono nate le figlie, Sarah e Maddalena.

I testi per Angelo Branduardi

Luisa Zappa ha sempre aiutato il marito e lo ha fatto anche quando è stato necessario scavare nel patrimonio culturale della madrigalistica medievale. Per lui, tra l’altro, ha scritto molti testi come La pulce d’acqua e Cogli la prima mela, e ha pubblicato diverse composizioni poetiche, alcune delle quali tradotte in tedesco, in francese e in inglese. Luisa Zappa è anche apparsa in teatro e al cinema, come ne Il viaggio incantato di Furio Bordon, e ha illustrato alcune copertine degli album del marito. Insomma, un’artista a tutto tondo!

Chi è Angelo Branduardi

Angelo Branduardi è nato a Cuggiono il 12 febbraio del 1950 ed è un noto compositore, violinista, polistrumentista e compositore. Si è formato alla scuola milanese e si è guadagnato, nel corso degli anni, il soprannome di Menestrello. È nato in quel comune alle porte di Milano e a soli 3 mesi si è trasferito con la famiglia a Genova, dove ha avuto modo di conoscere la scuola dei cantautori. E dove ha iniziato a studiare violino. Poi si è diplomato al Conservatorio di Genova a soli 16 anni, ha imparato a suonare la chitarra e, giovanissimo, ha composto le prime canzoni ispirandosi a testi di poeti come Dante ed Esensin. Su quest’ultimo, sulle parole di una poesia, Branduardi ha composto uno dei suoi brani più celebri, Confessioni di un malandrino. Il cantante si è diplomato all’Istituto tecnico per il turismo, poi nel 1974 ha esordito sulla scena musicale. Come si può dimenticare la sua celebre Alla fiera dell’est?