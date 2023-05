Luisella Latilla, chi è la figlia di Gino Latilla e Carla Boni: età, oggi, vita privata

Gino Latilla e Carla Boni, il ricordo di due cantanti che hanno contribuito alla storia della musica italiana. Se ne parlerà oggi nella trasmissione Rai condotta da Serena Bortone, in onda tutti i giorni dalle ore 14.00, Oggi è un altro giorno. Della loro carriera sappiamo molte cose, praticamente tutto, ma che dire della loro vita privata? La coppia ad esempio ha avuto due figli Luisella e Davide. Ma cosa sappiamo su di loro? In questo articolo cercheremo di conoscere più da vicino proprio Luisella.

Cosa sappiamo su Luisella Latilla

Gino è stato uno dei principi della canzone melodica italiana. Figlio d’arte del tenore Mario Latilla, pugliese, la sua carriera iniziò prestissimo già durante la seconda guerra mondiale. Nella sua lunga carriera ha partecipato a Sanremo – indimenticabili le sue apparizioni sul palco dell’Ariston – e a numerosi festival nazionali e internazionali. E’ scomparso nel settembre del 2011: la sua vita sentimentale fu contrassegnata dall’amore con Nilla Pizzi, con cui rimase solo fidanzato, ma soprattutto quello con Carla Boni, nome d’arte della cantante Carla Gaiano (morta due anni prima). La coppia si è poi separata ma dalla loro unione sono nati i figli Luisella e Davide, proprio loro che, dopo la morte del padre arrivata all’alba dell’11 settembre del 2011, ne annunciarono pubblicamente la scomparsa.

La morte di Gino Latilla

Numerosi i successi del cantante Gino Latilla (il suo nome ver era Gennaro), nelle varie edizioni del Festival di Sanremo: da “Malinconica Tarantella” (1952) a Vecchio scarpone (1953, con Giorgio Consolini) al doppio trionfo del 1954 con Tutte le mamme (insieme a Giorgio Consolini) ed … E la barca tornò sola (con Franco Ricci), rispettivamente prima e terza classificata. Per non parlare dei duetti proprio con la moglie Carla Boni – Casetta in Canadà (1957) e Timida serenata (1958) – a Amare un’altra (con Nilla Pizzi), Io sono il vento (1959, con Arturo Testa) ed Il mare nel cassetto (1961, con Milva). La figlia Luisella, alla testata Articolo 21, dichiarò di “essere rimasta sorpresa dalla morte del padre” dato che soltanto qualche ora prima “le sue condizioni sembravano essere migliorate”. “Qualche giorno fa mi aveva cantato Son tutte belle le mamme del mondo e avevamo pianto insieme”, dichiarò Luisella poco dopo la perdita del papà. A portarlo via all’età di 86 anni fu una lunga malattia.