Nilla Pizzi, chi era il marito: età, lavoro, figli e vita privata

Nilla Pizzi era nata a Sant’Agata Bolognese il 16 aprile 1919, Adionilla Pizzi, questo fu il suo vero nome all’anagrafe, ma i fan la chiamarono affettuosamente ”Nilli”. La grande donna è stata una cantante e attrice italiana di grande talento. La sua morte improvvisa ha stravolto l’intera Italia quando avvenne. Ma vediamo alcuni tratti salienti della sua vita e biografia, così come la sua vita amorosa. Chi era il marito? Continuate a leggere.

Sanremo 2023, pronostici e quote scommesse: chi sono i cantanti favoriti

Nilla Pizzi, breve biografia della cantante

Nilla Pizzi, o meglio, Adonilla, si è diplomata insieme alle due sorelle minori Liliana e Denisa presso la scuola professionale per poi essere rapidamente proiettata nel mondo del lavoro. Ha lavorato nella sua vita come collaudatore di apparecchiature radio presso la Ducati di Bologna. Tuttavia, la sua vocazione era ben altra, cioè quella di cantare e condividere la sua grande voce con il mondo attraverso la radio. Durante la sua prima giovinezza, partecipa con grande entusiasmo anche ai concorsi di bellezza che proprio in quegli anni stanno diventando sempre più popolari e noti. Purtroppo, però, quando Nilla Pizzi decise di partecipare per un concorso nel 1939, per Miss Sorriso, la manifestazione fu sospesa a causa della guerra imminente. Poi, riprese nel 1946 con il rinnovato nome di Miss Italia. La grande svolta per Nilli Pizzi arriva nel 1951, quando vince trionfalmente l’edizione inaugurale del Festival di Sanremo con Grazie dei fior, piazzandosi al secondo posto con La luna si veste d’argento. Morì la mattina del 12 marzo 2011, all’età di 91 anni.

Sanremo 2023 ed Alexa: ecco cosa chiedere e da quando all’assistente vocale di Amazon

Chi era il marito? Gli altri amori

Nilla Pizzi aveva sposato Guido Pizzi che, pur condividendo lo stesso cognome, non era un suo parente. I due si sposarono nel 1940, ma purtroppo Guido fu presto chiamato alle armi, per prestare il servizio durante la guerra e il loro matrimoni fu sciolto pochissimi anni dopo. Successivamente, Nilla intraprese un’altra relazione appassionata con Cinico Angelini, ma non fu l’unica. Ce ne fu un’altra, altrettanto intensa, quella con Gino Latilla, il quale tentò addirittura di togliersi la vita quando si lasciarono.