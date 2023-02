Rosa Chemical a Sanremo 2023, la deputata Fdl: ‘Via, è spot gender fluid’. E scoppia la polemica

Rosa Chemical, all’anagrafe Manuel Franco Rocati, l’artista torinese di 23 anni che ha deciso di fare della sua musica un’espressione per andare contro gli stereotipi di genere e andare anche controcorrente se necessario, pur di esprimere la sua posizione in maniera netta e chiara, fa parlare. Ancor prima di approdare sul palco dell’Ariston, Rosa Chemical sta facendo parlare di sé.

Il deputato Morgante punta l’indice contro Rosa Chemical

Ad essere messo all’indice è stato l’annuncio dell’artista che ha, appunto, sottolineato di voler portare al festival della canzone italiana: “Sesso, amore poligamo e i porno su Onlyfans”. Di fronte a questa comunicazione resa dall’artista la deputata di Fratelli d’Italia Maddalena Morgante è intervenuta alla Camera per sottolineare come “desta sconcerto la notizia riportata dai media che Manuel Franco Rocati porterà, come lui stesso affermato, e chiedo scusa per i termini che sto per usare, il sesso l’amore poligamo e i porno su Onlyfans”.

L’esponente della Camera parla di ‘Rivoluzione fluida’

L’annuncio di Rosa Chemical viene definiti dalla deputata: “Rivoluzione fluida”, specificando che si tratta di un “appuntamento che tiene incollato al piccolo schermo famiglie intere e bambini ed è l’emblema della tv convenzionale, viene trasformato in un appuntamento più gender fluid di sempre. È del tutto inopportuno”.

In particolare la Morgante evidenzia: “Il Festival della canzone rischia di diventare l’ennesimo spot in favore del gender e della sessualità fluida, temi sensibilissimi e che da sempre Fratelli d’Italia contrasta. È inaccettabile che tutto questo possa avvenire non soltanto sulla tv di Stato, che troppo spesso dimentica il suo ruolo di pubblico servizio, non soltanto con i soldi dei contribuenti, ma soprattutto di fronte ai tantissimi bambini che guarderanno la tv per una serata in famiglia”.

Si scatenano i commenti sui social

E le parole spese dall’esponente della Camera non hanno certo lasciato gli italiani indifferenti. Sono tanti quelli che si sono lanciati in commenti sui social. Non certo in critiche nel confronti della kermesse canora e meno che mai della partecipazione di Rosa Chemical, ma degli argomenti che vengono discussi in Parlamento “nonostante i grandi problemi che il nostro Paese sta vivendo e le difficoltà che noi italiani stiamo attraversando”.