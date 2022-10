Luna Tota de Il Collegio 7: chi è, età, fidanzato, cosa vuole fare da grande, Instagram

Torna il Collegio con la sua settima edizione su Rai 2. Il format televisivo vede protagonisti giovani che vivono le esperienze scolastiche complesse e lontane dal proprio mondo. Tra gli allievi c’è anche Luna Tota. Ecco cosa sappiamo di lei.

Luna Tota: chi è, età, obiettivi

Luna Tota ha 15 anni ed è nata a Roma. Studia all’Istituto Aeronautico di Roma e da grande vuole diventare pilota delle Frecce Tricolori. La 15enne di Roma ha già avuto due esperienze di volo: una da copilota e una da pilota.

L’incidente con la macchinetta

Il suo amore? la macchinetta che le ha regalato il papà al suo compleanno. L’ha chiamata “Tiffany”. Peccato però, che quattro giorni dopo Luna ha fatto un incidente distruggendo l’auto. “Si è ripresa subito non ha subito traumi eccessivi. Ci hanno detto di fare delle sedute dallo psicologo, ma forse è lo psicologo che deve fare le sedute da lei”, ironizza il papà.

Una ragazza molto invidiata

Una ragazza “molto invidiata”. Così la definisce la mamma, sostenendo che Luna sia invidiata da tutte le ragazze della sua età. “Io sono di un livello superiore, non scendo ai livelli di queste sciacquette” dice Luna, decisamente molto sicura di sé.

Luna infatti apprezza molto il proprio aspetto estetico, reputa di avere un viso «determinato» e un fisico perfetto per farsi scattare fotografie in posa. «Sono la principessa di casa, – racconta – . Ho una coroncina che metto ogni tanto quando vengono le mie amiche, ma soprattutto quando vado a ballare». La giovane, che adora essere al centro dell’attenzione, si definisce «la stella delle discoteche» e si fa conoscere e riconoscere in ogni occasione.

Instagram

Su Instagram si chiama @luna.tota_ e al momento ha circa 7mila follower.

