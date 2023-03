E’ stata la fiamma del calciatore Nicolò Zaniolo (ma non solo), attrice, modella e la regina del gossip. Stiamo parlando di Madalina Ghenea ospite questa settimana nel salotto di Verissimo condotto da Silvia Toffanin. La storia con il calciatore., alimentata da tutta una serie di indizi social, è ormai alle spalle. Ma cosa sappiamo sulla show girl? Cerchiamo di saperne di più con questo articolo!

Cosa sappiamo sulla modella Madalina Ghenea, la vita privata e gli amori

Madalina Ghenea, ha 36 anni (è nata nel 1987) e di lavoro fa la modella e l’attrice. E’ rumena ed ha una bambina, di nome Charlotte. La Ghena si è è fatta conoscere grazie ad alcuni spot pubblicitari in tv e nei film ‘I soliti ignoti’ e ‘Youth – La giovinezza’ di Paolo Sorrentino. Madalina Ghenea in carriera è salita anche sul palco di Sanremo all’epoca della conduzione di Carlo Conti, insieme a Gabriel Garko e Virginia Raffaele. E’ stata in passato anche la ex compagna di Marco Borriello oltre che di Gerard Butler, Michael Fassbender e dello stilista Philip Plein. E di Zaniolo a quanto pare. Oggi sembrerebbe essere single.

Madalina Ghenea choc: “Vivo nel terrore, qualcuno mi perseguita”, sporte diverse denunce (ilcorrieredellacitta.com)

Nicolò Zaniolo lascia Sara per la Ghenea, chi era la sua fidanzata storica

Sara Scaperrotta, su instagram @sarascape, era l’ormai ex ragazza di Nicolò Zaniolo. Lei ha 21 anni è di Roma e sembrava avere con il calciatore ex giallo rosso una relazione infinita. Ma poi era arrivata lei, Madalina Ghenea, e Zaniolo l’aveva lasciata. Tanto che dal profilo Instagram del calciatore erano sparite tutte le foto con Sara.

Madalina Ghenea al centro della cronaca

Recentemente l’attrice è stata protagonista di alcune vicende di cronaca. Nei mesi scorsi infatti è stata vittima di alcuni furti e di un hackeraggio subito al suo account cloud. Una sequenza di avvenimenti che l’hanno portata a vivere nella paura ritendendo che ci fosse un disegno ben preciso per colpirla: qualcuno che, con lo scopo di danneggiarla, l’avrebbe messa nel mirino per tormentarla e renderle la vita un incubo.