Madalina Ghenea choc: “Vivo nel terrore, qualcuno mi perseguita”, sporte diverse denunce

Si sente perseguitata e ha paura. L’attrice Madalina Ghenea teme di essere vittima di qualcuno che vuole perseguitarla e che non è intenzionata a lasciarla in pace. “Vivo nel terrore’ dice spaventata a provata da una serie di accadimenti che stanno minando la sua tranquillità.

Solo 10 giorni fa è stata vittima di un furto all’aeroporto di Fiumicino e l’attrice è convinta che si tratta di qualcuno che la conosce che ha come obiettivo quello di tormentarla. Ritiene di esser stata presa di mira da qualcuno che non vuole lasciarla in pace. In quella valigia c’erano gioielli e altri oggetti personali di valore. Un furto sul quale sta indagando la Polizia del Leonardo da Vinci di Fiumicino.

Quali sono gli episodi compiuti ai danni dell’attrice

Oltre al furto della valigia ci sono anche altri gli episodi di cui è stata vittima la Ghenea. Tra gli altri anche l’hackeraggio del suo profilo iCloud è tra questi. Inoltre sui social l’attrice e modella 35enne ha visto comparire notizie prive di fondamento. Anche su siti porno è spuntato all’improvviso il suo nome e, inoltre, ci sarebbe stato il tentativo di cambiarle la prenotazione del biglietto aereo. Si tratta, insomma, di una serie di azioni che verrebbero compiute ai danni della modella che la stessa ritiene siano studiate e fatte con l’intenzione di colpirla.

Esasperata dal susseguirsi di questi avvenimenti Madalina Ghenea ha sporto una serie di denunce tra Roma e Milano. Sono diversi i reati ipotizzati: stalking, minacce, diffamazione. Purtroppo però al momento, qualora ci fosse un piano ordito per destabilizzare e spaventare l’attrice, non è stato ancora trovato alcunché. Un mistero quello che avvolte la 35enne che teme per la sua incolumità. Per quanto al momento nonostante gli sforzi compiuti dalle forse dell’ordine non si sia risalito a qualcuno che possa avere l’intenzione di farla vivere in questo stato di terrore.