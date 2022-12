Roma, i vigili vanno a prendere il caffè, i ladri svaligiano l’auto: rubate divise e palette

Hanno approfittato della pausa caffè di due agenti della Polizia locale di Civitavecchia per ripulire la macchina di servizio. È successo ieri sulla Roma- Fiumicino, nell’area di servizio Magliana Nord in direzione Civitavecchia. La pattuglia si era fermata per consumare un caffè, un piccolo break, durato qualche minuto, ma quando sono tornati all’auto hanno visto che la portiera era stata forzata e che era stato sottratto tutto quanto era al suo interno.

Hanno rubato materiale di servizio della Municipale

I ladri hanno portato via le divise di ordinanza, i cappelli, i distintivi e le palette dell’alt. L’allarme è scatto poco dopo le 12 e ad accorrere sono stati gli uomini del Commissariato di Civitavecchia che hanno avviato immediatamente le indagini per risalire agli autori del furto. Attività investigative difficili, visto che non sono state trovate impronte. Grazie alle telecamere di videosorveglianza dell’area di servizio è stato appurato che erano due i malviventi, ora gli investigatori stanno verificando se ci sono riprese lungo la strada percorsa per cercare di dare un’identità ai ladri.

Scatta la massima allerta: i ladri potrebbero usare le divise per mettere a segno altri colpi

Adesso la paura degli inquirenti è che il materiale rubato possa servire ai malviventi per travestirsi e mettere a segno altri colpi, è stata infatti diramata la massima allerta. Intanto le indagini vanno avanti, si cerca di capire se i due agenti della Municipale di Civitavecchia siano stati seguiti, pedinati, proprio con l’intenzione di derubarli. Sta di fatto che gli inquirenti ritengono si tratti di persone ‘esperte’ visto che nel giro di qualche minuto sono riusciti a forzare la portiera e sottrarre divise, distintivi, palette e cappelli.