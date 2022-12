Fregene, ladri di ‘Natale’ alla Saf: rubati champagne, vini e panettoni

Hanno messo a segno un colpo da decine di migliaia di euro in vini pregiati, champagne e liquori e se la sono data a gambe a bordo di un furgone nuovo fiammante della società depredata uscendo dall’ingresso principale. Come riportato da Il messaggero il furto si è consumato domenica notte alla Saf di via Agropoli a Fregene, una società nota per i suoi prodotti vinicoli.

Estremamente organizzati sono riusciti a superare il canale realizzando un ponte con tubi d’irrigazione ricoperti da pedane di legno, sono riusciti ad arrampicarsi su un muro e ad entrare da una finestra. La precisione e la ‘preparazione’ dei ladri è stata tale da riuscire ad eludere un sofisticato sistema di allarme che è rimasto attivo, seppure non è scattato.

Hanno rubato qualsiasi cosa si sono trovati a tiro

Una volta dentro hanno fatto man bassa di tutto quanto si sono trovati di fronte, non solo champagne, vini e liquori, ma anche giocattoli, panettoni, oli e persino l’albero di Natale. Un danno immane per l’azienda che aveva predisposto tutto per essere pronta per le festività di Natale, senza contare i danni strutturali provocati dall’irruzione: finestre e grate rotte, cancelli forzati e il furto del furgone Ducati a bordo del quale sono scappati che era stato appena comprato.

I ladri si concedono anche uno spuntino

Un piano, evidentemente, studiato nel dettaglio visto che sono riusciti a mettere a segno il furto completamente indisturbati e non contenti si sono concessi anche un po’ di tempo per consumare alcuni dolci lasciando i residui in giro. Un altro furto, il terzo quello di domenica per la Saf che era già stata presa di mira in altre due occasioni: nel 2018 e nel 2019. Stavolta tutto è più difficile per gli investigatori che non potranno contare neanche sulle telecamere posizionate sulle strade principali di Fregene: non sono mai state attivate…