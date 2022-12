Roma. Coppia di ladre in azione: avvicinano un’anziana alle spalle, poi la derubano

Roma. Non si ferma la scia di furti nella Capitale. Nel corso delle ultime ore, infatti, quattro persone sono state arrestate e una denunciata a piede libero dai Carabinieri. Nel mirino dei malviventi è finita anche una donna anziana, di 80 anni, che stava facendo acquisti in un negozio. La vittima è stata puntata da due ladre che hanno provato a sottrarle il portafoglio ma sono poi state bloccate.

Roma, raffica di furti: arrestati 8 stranieri in poche ore, ma… sono tutti liberi

Derubata da due ladre una signora di 80 anni

Nella fattispecie, i Carabinieri della Stazione Roma Piazza Dante hanno arrestato una 28enne bulgara, senza fissa dimora, che con l’aiuto di una complice che fungeva da “palo” — una sua connazionale di 25 anni, denunciata a piede libero — ha avvicinato alle spalle una 80enne romana e l’ha derubata del portafogli mentre era intenta a fare degli acquisti all’interno di un negozio in via Gioberti. Scoperte dai Carabinieri, le due hanno tentato la fuga e hanno cercato di disfarsi della refurtiva, gettandola sotto un’auto in sosta lungo la via ma sono state bloccate.

Le altre operazioni

Presso la fermata metropolitana “Termini”, i Carabinieri della Stazione Roma Viale Eritrea hanno arrestato un 34enne georgiano, senza fissa dimora, con precedenti e già sottoposto al divieto di dimora nel Comune di Roma, bloccato mentre asportava lo smartphone dalla tasca di in giovane che attendeva la metropolitana sulla banchina.

Sempre a Termini, i Carabinieri della Stazione Roma San Pietro hanno arrestato una 44enne argentina, senza fissa dimora e con precedenti, sorpresa a bordo di un convoglio a derubare una turista tunisina. La donna, dopo aver nascosto la sua mano in un sacchetto di plastica, sfilava lo smartphone e il portafogli dalla borsa che la vittima portava a tracolla. I Carabinieri l’hanno bloccata, recuperando la refurtiva.

Infine, in manette, arrestato dai Carabinieri della Stazione Roma San Loreno in Lucina, è finito anche un 50enne romeno, senza fissa dimora e già noto alle forze dell’ordine, che simulando un cambio di banconote e distraendo abilmente la cassiera di un negozio, ha asportato la somma di 100 euro. Gli arrestati sono stati poi condotti presso le aule di piazzale Clodio gli arresti sono stati tutti convalidati.