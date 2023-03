Madalina Ghenea, chi è il fidanzato: età, lavoro, vita privata

Nuovo imperdibile appuntamento con Verissimo, il salotto pomeridiano condotto da Silvia Toffanin del fine settimana di Canale 5. Tra i tanti ospiti della puntata ci sarà anche la bellissima attrice e modella Madalina Ghenea. Il suo nome da anni riempie le cronache rosa e i gossip di tutti i giornali anche per via di alcune sue love story, vere o presunte tali, con alcuni calciatori famosi (tra cui il fantasista ex Roma Zaniolo). Ma cosa sappiamo della sua vita privata? Al momento è fidanzata? Cerchiamo di saperne di più con questo articolo!

Madalina Ghenea è fidanzata? Cosa sappiamo, ultime news

Come detto da anni il suo nome è accostato a tanti Vip e personaggi dello spettacolo. Madalina Ghenea, classe 1987, oggi ha 36 anni. Di lavoro fa la modella e l’attrice: è rumena ed ha una bambina, di nome Charlotte. La Ghena si è fatta conoscere grazie ad alcuni spot pubblicitari in tv e nei film ‘I soliti ignoti‘ e ‘Youth – La giovinezza’ di Paolo Sorrentino. Madalina Ghenea è salita anche sul palco di Sanremo con Carlo Conti, Gabriel Garko e Virginia Raffaele. Tra le sue relazioni, passando alla vita privata, vengono menzionati Marco Borriello ma anche Gerard Butler, Michael Fassbender e lo stilista Philip Plein. Recentemente si era parlato di un flirt anche con il calciatore ex Roma Nicolò Zaniolo che per lei aveva lasciato la sua storica fidanzata. E oggi? Al momento non si hanno notizie ufficiali circa una sua nuova possibile frequentazione. Sembrerebbe infatti che Madalina Ghenea sia al momento single: ma sarà davvero così?

Le notizie di cronaca su Madalina Ghenea

Nei mesi scorsi l’attrice è finita al centro di alcuni spiacevoli fatti di cronaca. Madalina Ghenea ha infatti dichiarato di “essere perseguitata da qualcuno“, conclusione alla quale era arrivata dopo alcuni furti subiti – in un’occasione ad esempio quando si trovava all’Aeroporto di Fiumicino – tra cui anche l’hackeraggio del suo profilo iCloud. Fino ad arrivare alla diffusione sui social di notizie prive di fondamento sul suo conto. Per la Ghenea, stando alle dichiarazioni rilasciate, non si sarebbe trattato di mere coincidenze ma di un preciso disegno nei suoi confronti.