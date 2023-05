Madame è fidanzata? Età e vita privata

La celebre cantante Madame sarà ospite a Domenica In e si racconterà a cuore aperto ai microfoni di Mara Venier. Non mancheranno le domande sulla sua vita privata, anche se lei non ne parla molto volentieri. In moltissimi si chiedono se lei sia fidanzata oppure no. Siete curiosi? Ecco tutto quello che sappiamo sui suoi amori

La vita privata di Madame

Madame non ama parlare della sua vita privata. L’unica volta in cui ha accennato a rivelare qualche informazione alle telecamere è stato nel 2021, nel momento in cui ha dichiarato di essere bisessuale. Così ha chiarito di essere attratta dalle persone al di là del loro genere. Per qualche tempo si è vociferato che avesse una frequentazione con il cantante indie San Giovanni, ma non è mai stata confermata. Madame è decisa ha maniere la sua privacy, durante una delle ultime ospitate televisive ha dichiarato: “Ma secondo voi io veramente vi darei in pasto una cosa così delicata come un mio possibile fidanzamento? O qualcosa di così intimo e privato? No. Sono affari miei”. Ha continuato: “Tutto ciò che riguarda la mia vita privata è privato, non sarà vostro, è mio“.

Madame è fidanzata?

Quindi, la cantante è fidanzata oppure no? Ebbene, sembra di no. Ultimamente ha liquidato le domande insistenti, anche sui social, rispondendo così: “Madame sta con Madame“. Sembra un modo divertente e ironico per dire che è fidanzata con se stessa, e sta benissimo così. D’altronde, ha sempre detto di essere molto giovane e di volersi divertire e sperimentare. Inoltre, la carriera nella musica è la sua grande priorità. Madame è single e felice.

La dichiarazione social

Durante un q&a sul suo profilo Instagram ha dichiarato che essere single, per lei, non è un problema dal punto di vista sessuale, anzi. Vive tutto con molta libertà e leggerezza. Ha scritto su Instagram: “In una settimana quante volte faccio sesso? Abbastanza da non doverci pensare mentre faccio altro”. La cantante ha le idee ben chiare e si gode le sue frequentazioni senza legami troppo stretti e con la massima libertà reciproca.