Maddalena Corvaglia ed Elisabetta Canalis hanno litigato? Cosa è successo tra le ex veline

Da tempo non si vedono più insieme, con voci che parlerebbe di un’amicizia ormai finita da anni tra Maddalena Corvaglia ed Elisabetta Canalis. Nessuna delle due ha mai confermato o smentito il fatto pubblicamente, ma è abbastanza evidente come le due ex veline da più di un decennio si ignorino a vicenda. Oltretutto, da tantissimo tempo non si vedono più insieme sia davanti le telecamere, che nelle circostanze della vita privata.

Tramontata l’amicizia tra Maddalena Corvaglia ed Elisabetta Canalis?

Per la prima volta, la Corvaglia ha spiegato i motivi che l’hanno spinta ad allontanarsi da Elisabetta Canalis e quindi chiudere l’amicizia tra loro. Da quello che emerge nelle parole della “velina bionda”, al momento nessuna delle due ragazze ha mai provato a recuperare concretamente quel rapporto di amicizia. Ma allora cosa le ha spinte ad allontanarsi e ignorarsi a vicenda per così tanti anni? La Corvaglia ha provato a rispondere alla domanda, all’interno di un’intervista rilasciata a Oggi. La showgirl ha detto, in maniera un pò criptica: “Le amicizie, come gli amori, a volte hanno semplicemente un inizio e una fine”.

Alla base della fine dell’amicizia tra la Corvaglia e la Canalis, almeno ufficialmente, non ci sarebbe stato nessun tipo di litigio. Forse, tra loro, nel tempo è nata un’insofferenza legata ai differenti stili di vita, oltre le circostanze amorose che hanno portato le due donne ad allontanarsi ulteriormente l’una dall’altra. Tale condizione viene specificato anche dalla Maddalena di Striscia la Notizia, che chiarisce: “Non abbiamo mai litigato, ma è inutile accanirsi nel voler prolungare un affetto”. Nonostante i fasti del passato, con le due ragazze che sono state le due veline più amate dal pubblico italiano, oggi almeno per la Corvaglia non c’è spazio per Elisabetta nella sua vita. Stessa cosa si potrebbe dire della Canalis, che ugualmente non ha mai cercato Maddalena in questi anni.