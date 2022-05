Made in Sud, Lorella Boccia stasera non ci sarà: ecco perché

Torna l’appuntamento del lunedì con Made in Sud, il comedy show di Rai 2. Ma questa sera i telespettatori, tra gag e risate, dovranno fare a meno della conduttrice, Lorella Boccia, che non sarà presente in studio, in diretta da Napoli. Il motivo? La bella ballerina è risultata positiva al virus.

Lorella Boccia è positiva al Covid-19

“Volevo dirvi che questa settimana non sarà sul palco di Made in Sud perché purtroppo sono risultata positiva al covid”. Questo è quello che ha dichiarato ai suoi followers la conduttrice, che in una storia Instagram ha spiegato il perché dell’assenza a Made in Sud.

“Sono risultata positiva martedì mattina. I primi due giorni sono stati tremendi – ha raccontato – ma adesso sto bene, molto bene. Grazie a tutti per i messaggi”.

Chi conduce Made in Sud al suo posto stasera?

Dopo l’assenza di Clementino, che era stato sostituito da Maurizio Casagrande, questa sera i telespettatori dovranno fare a meno di Lorella Boccia. Ma ancora non è chiaro chi prenderà il suo posto per questa puntata, che lei sicuramente guarderà da casa. Tra risate, divertimento e sana leggerezza!