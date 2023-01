Madonna torna in Italia: a novembre concerto a Milano

Madonna torna a cantare in Italia. La “Regina del Pop”, peraltro di chiare origini italiane, tornerà a cantare nel nostro Paese il 23 novembre 2023. Una data storica, considerato come l’artista non si esibisce nella Penisola da ben 8 anni. I fan della cantante, di cui molteplici sono italiani, sono in forte trepidazione per questa data.

Madonna torna a cantare in Italia: appuntamento a Milano il 23 novembre

L’appuntamento musicale dell’anno, in Italia e in Europa, sarà il concerto di Madonna a Milano. Previsto per il 23 novembre, l’artista musicale più famosa del mondo si esibirà al Mediolanum Forum di Milano. La cantante è pronta a elettrizzare il pubblico italiano, mettendo in scaletta per la serata i pezzi più iconici che hanno segnato la sua carriera musicale. Un grande omaggio al suo Paese di origini, da dove manca da otto anni.

La data, peraltro unica, italiana, rientra nel programma del tour denominato “The Celebration Tour”. Un’occasione dove Madonna, insieme al proprio fedelissimo pubblico, ripercorrerà i suoi quarant’anni di carriera musicale, per altro da leader incontrastate delle Hit Parade. Per chi farà parte del Fan Club di Madonna, avrà la fortuna di comprare i biglietti con un leggero anticipo: dal sito madonna.com, potrà acquistare i ticket in prevendita da mercoledì 18 gennaio tra le ore 10.00 e le ore 18.00.

Per chi possiede la Carta American Express, i biglietti saranno disponibili in anteprima il giorno 18 gennaio dalle ore 9.00, fino al 19 gennaio alle ore 18.00. Potranno acquistare i ticket al sito ticketmaster.it/americanexpress. Per gli utenti di My Live Nation, i biglietti saranno disponibili in prevendita da giovedì 19 gennaio alle ore 9.00. Per accedere alla piattaforma di acquisto, basterà andare al link: livenation.it. Lì vi dovrete registrare gratuitamente.

La vendita dei biglietti per tutti gli utenti, invece, sarà disponibile da venerdì 20 gennaio alle ore 10.00. Per chi vorrà acquistare i ticket, basterà cliccare sulle piattaforme:

ticketmaster.it

ticketone.it

vivaticket.com

I fan della cantante potranno acquistare pacchetti VIP, inclusi di biglietti premium, accesso esclusivo a un tour dietro le quinte, foto di gruppo sul palco, ricevimento pre-show, litografia in edizione limitata e altri gadget.