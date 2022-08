Madonna, chi è il nuovo fidanzato 23enne Andrew Darnell: età, lavoro, Instagram

L’amore è cieco, l’amore non ha età. Sentenze – la seconda soprattutto – confermate sempre più spesso dalla star più famosa di sempre, Madonna, che ha deciso di intraprendere una nuova relazione con un ragazzo di molto più giovane di lei. Non è la prima volta che accade, il che indica una certa preferenza da parte della cantante.

Il nuovo fidanzato di Madonna: chi è

Da poco la ”ragazza” ha spento ben 64 candeline che non si vedono né si sentono su tutta la sua persone, dal momento che lo spirito – ma in realtà anche il corpo – sembra ancora quello di una donna giovane e dinamica. Tra l’altro, ultimamente, la star sfoggia dei capelli rosa che non passano inosservati al grande pubblico. E, inoltre, c’è un’altra novità.

Il 23enne che ha fatto impazzire la cantante

Madonna ha intrapreso una relazione con Andrew Darnell, 23enne che ha preso il posto di Ahlamalik Williams (28 anni) nel cuore della popstar. La coppia esce allo scoperto sulla copertina di Paper e si mostra insieme sui social in scatti piuttosto provocanti, scatenando il gossip.

Cosa fa nella vita Andrew Darnell

Da anni ormai Madonna si accompagna a uomini ben più giovani – una sua passione – che puntualmente vengono definiti toy boy. Andrew, in questo caso, fa il modello e lavora per la stessa agenzia di top star come Bella Hadid e Kate Moss.

Di recente si è messo anche alla prova lavorando come attore nella commedia HBO Betty, ma tra le sue più grandi passioni c’è lo skateboard.