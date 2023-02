Magic Mike The Last Dance: quando esce al cinema, trama, trailer, nel cast anche Sebastian di Amici

Si intitola Magic Mike – The Last Dance il terzo film dedicato all’ormai al celebre spogliarellista Magic Mike e atteso nelle sale il prossimo 9 febbraio. Channing Tatum e Steven Soderbergh tornano a far coppia in questa nuova storia che affronta nuovi temi e anche nuove difficoltà. Al fianco di Tatum troviamo anche Salma Hayek Pinault.

La trama di Magic Mike The Last Dance

L’ultimo film della trilogia dedicata al celebre spogliarellista interpretato da Channing Tatum è diretto da Steven Soderbergh e vede la presenza – al fianco di Tatum – anche di Salma Hayek Pinault. Non ci sarà invece il gruppo degli storici spogliarellisti che hanno reso inimitabile la pellicola. Cosa succederà in questo terzo capitolo della storia? Dopo una lunga pausa ed un affare fallito che lo ha lasciato al verde, per il celebre spogliarellista è giunto il momento di tornare sul palco. Con la speranza di poter prendere parte a quello che considera essere l’ultimo show della sua vita Mike va a Londra in compagnia di una donna ricca, Salma Hayek Pinault, che lo attira con un’ offerta che non può rifiutare ed un’agenda già pianificata. Tuttavia, la posta in gioco sarà molto alta quado Mike scoprirà quali sono i reali piani della donna. Riuscirà, dunque, lo spogliarellista – insieme ad un nuovo gruppo di ballerini da rimettere in carreggiata – a farcela?

Le parole del regista

Un terzo film sulla storia del celebre spogliarellista non era in programma, come ha ricordato il regista: ‘Un terzo film non era nei piani. Da un paio di anni lavoravano ad uno spettacolo teatrale tratta dal film. La sceneggiatura e le coreografie erano pronti, quando, dopo una prima prova generale, mi è balenata un’idea folle: e se avessi raccontato al cinema una versione romanzata di come Mike ha avuto l’ide a di realizzare uno spettacolo dal vivo?”, afferma Steven Soderbergh.

Il trailer

Per i più curiosi ecco il trailer di Magic Mike The Last Dance