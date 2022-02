Makari 2, anticipazioni prima puntata 7 febbraio 2022: trama e cast della seconda stagione

Dopo il debutto e il successo della scorsa stagione, sta per tornare su Rai 1 Makari, la serie tv che ha appassionato milioni e milioni di telespettatori. Ma dove eravamo rimasti? E cosa succederà nella prima puntata, che andrà in onda lunedì 7 febbraio?

Makari 2, anticipazioni prima puntata 7 febbraio 2022

In Makari 2 ritornerà, ovviamente, il protagonista Saverio Lamanna, il giornalista e scrittore interpretato dall’attore Claudio Gioè. Lamanna, che non riesce a spiccare e a prendere il volo come scrittore, continuerà le sue attività da detective insieme a Piccionello, ma sentirà sempre di più la mancanza della sua fidanzata Suleima, che ha deciso di trasferirsi a Milano per inseguire i propri sogni. Ma ci saranno delle novità già nella prima puntata: Suleima sta per tornare a casa, in Sicilia. Peccato, però, che con lei arriverà Teodoro Bettini, il suo affascinante capo. Lamanna, quindi, sarà geloso, ma dovrà concentrarsi sul ritrovamento ad Agrigento di un cadavere: si tratta del corpo del professor Demetrio Alù, un illustre archeologo ed esperto di templi. Cosa succederà? Chi è il responsabile di quello che sembra essere a tutti gli effetti un omicidio?

Makari 2: cast e quante puntate sono

Nel cast ritroveremo gli attori Claudio Gioè, nei panni di Saverio Lamanna, Ester Pantano, Domenico Centamore, Andrea Bosca, Filippo Luna, Bruno Torrisi. Sono tre le puntate della seconda stagione di Makari, che prenderà il via lunedì 7 febbraio.