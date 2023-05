Malattia Andrea Giacobbe, come sta oggi il figlio di Sandro Giacobbe

Tutto pronto per una nuova e imperdibile puntata di Oggi è un altro giorno in compagnia di Serena Bortone e in onda su Rai 1. In studio ci saranno tanti ospiti incredibili, tra cui anche il cantautore Sandro Giacobbe in compagnia del figlio Andrea. Sappiamo che i due hanno un rapporto speciale perché hanno affrontato insieme una brutta malattia. Ecco come sta oggi Andrea!

Che malattia ha avuto il figlio di Sandro Giacobbe

Il piccolo Andrea ha scoperto di avere un tumore ad un rene a soli 12 anni. Questo lo ha portato ad affrontare lunghi e dolorosi ciclo di chemioterapia. Non solo, dopo un paio d’anni è iniziata la recidiva che lo hanno costretto ad asportare un rene. Negli stessi anni, il padre Sandro ha scoperto di avere un tumore alla prostata. Andrea era molto piccolo e ha raccontato, in un’intervista su Rai 2, di essersi reso conto di tutto molto tempo dopo: “Ero solo un bambino. Non mi sono mai sentito malato all’epoca. Con la recidiva siamo ripartiti da capo con le terapie, dopo sei mesi l’incubo è finito e dopo un mese ero tornato a giocare a pallone”.

Come sta oggi Andrea Giacobbe

L’adolescenza di uno dei due figli del cantautore è stata molto difficile. Lunghi cicli di chemioterapia che l’hanno portato a fare dentro e fuori dall’ospedale. Tutto sembrava finito, ma dopo tre anni è iniziata la recidiva. Tutto è finito quando aveva circa 15 anni. Ad oggi è adulto ed è anche diventato padre di un bellissimo bimbo. Deve comunque fare i controlli di routine, ma sta bene ed è in piena salute. Il tumore sembra un lontano e vecchio ricordo.

Il rapporto tra padre e figlio

Il noto cantautore Sandro Giacobbe ha un rapporto molto speciale con il figlio. I due sono molto legati perché nello stesso periodo hanno entrambi affrontato un tumore, dandosi una gran forza a vicenda. In quel periodo si sono uniti, afflitti dallo stesso male e si sono incoraggiati sempre, creando un rapporto molto speciale tra padre e figlio. Andrea gli ha scritto una lettera “Lettera al gigante”, che è poi diventata una canzone famosa del padre. I due raccontano: “Ci capiamo con uno sguardo, una parola”.