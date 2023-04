Malattia Filippo Laganà, cos’è il Morbo di Wilson: la storia e il trapianto di fegato

Il giovane attore figlio d’arte Filippo Laganà nel pomeriggio di questo Venerdì Santo racconterà la sua incredibile storia ai microfoni di Serena Bortone. Rilascerà una toccante intervista in cui parlerà della malattia di cui soffre e del trapianto di fegato che ha dovuto affrontare a soli vent’anni. Siete curiosi e vorreste saperne di più? Ecco tutto quello che sappiamo sulla sua storia!

La malattia di Filippo Laganà

Filippo Laganà è un giovane attore romano di 25 anni che ha un passato difficile alle spalle. Quando aveva solo 20 anni era in vacanza con la sua fidanzata negli Stati Uniti e ad un certo punto ha avuto un malore: dolori fortissimi alla pancia che ha iniziato a gonfiarsi e il suo volto è diventato giallo. Da subito è sembrato qualcosa di molto serio, per cui ha anticipato il rientro in Italia ed è corso in ospedale. Una volta fatte le dovute analisi, la situazione è risultata piuttosto grave e la diagnosi non gli ha lasciato scampo.

Diagnosi: cos’è il Morbo di Wilson

A Filippo Laganà è stato diagnosticato il Morbo di Wilson: si tratta di una malattia ereditaria che compromette il fegato e non consente un corretto smaltimento del rame. Così questo materiale tende ad accumularsi nel corpo e se raggiunge livelli troppo alti, può avere gravi conseguenze, quali: cirrosi, insufficienza epatica, problemi neurologici, tumore del fegato e occlusioni renali. Il giovane ha raccontato: “Il fegato mi era diventato come una pietra e anche gli altri organi vicini erano come spappolati. Tuttavia non ho mai avuto paura, pur rendendomi conto di cosa ho dovuto passare”.

Il trapianto di fegato

L’unico modo per salvare la vita al giovane è stato quello di fare il trapianto di fegato. Lui ha sempre rivelato di essere molto grato al destino, perché ha trovato un donatore in tempi molto brevi. Grazie alla fortuna e a una persona misteriosa che non conoscerà mai, è riuscito a star meglio e a riprendere in mano la propria vita. I genitori Rodolfo e Antonella sono sempre stati un punto fermo nella sua vita e gli sono stati vicini ogni secondo. Filippo ha ammesso: “Questa cosa mi ha cambiato per sempre, mi ha cambiato la vita e mi ha fatto capire tante cose”.