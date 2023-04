Lory Del Santo, come sono morti i figli: età e la storia

La showgirl Lory Del Santo ha un passato molto difficile alle sue spalle e oggi racconterà tutto ai microfoni di Serena Bortone nel salotto di “Oggi è un altro giorno”. Parlerà della sua tragedia familiare e dei suoi tre figli morti. Ancora non ha superato i traumi e ne parla raramente, ma oggi rivelerà qualche dettaglio in più. Siete curiosi e volete saperne di più? Ecco cosa è successo davvero.

La storia dei figli di Lory Del Santo

La vita della showgirl è stata attraversata da molte tragedie: tutti e tre i suoi figli sono morti e lei non si è mai ripresa. Ha sempre fatto molta fatica a parlarne per l’immenso dolore e il grande vuoto che prova tutt’oggi. In un’intervista ha dichiarato: “Ora vado avanti pensando: ci sono ancora. Altrimenti entri in depressione e non ne esci più. È come essere seppellito vivo, ti buttano col badile la terra sopra e tu vedi tutto, ma quando vanno via tu, con un dito, riesci a liberarti”. Ecco tutto quello che sappiamo sulla tragica storia.

Com’è morto il primo figlio Conor Clapton

Il primogenito era Conor Clapton, avuto con il celebre chitarrista Eric Clapton, i due erano amanti mentre lui era sposato con Pattie Boyd. Il piccolo aveva solo 5 anni al momento della tragedia e si trovava con la madre in una camera d’albergo a New York e aspettavano di incontrare Eric. Il personale delle pulizie non aveva chiuso la finestra e lui è caduto dal 53° piano del grattacielo “Galeria”. Tutti i soccorsi sono stati inutili. Il padre ha dedicato al piccolo la canzone “Tears in Heaven”. La showgirl ha dichiarato: “Non posso pensarci, è stata una questione di due secondi. Magari due secondi prima non sarebbe successo, la vita è fatta così”.

La malformazione di Devin e il suicidio di Loren

Il secondo figlio è nato dalla relazione tra Lory Del Santo e il tennista Richard Krajicek. Il piccolo era nato a Milano, ma per lui non c’è stato nulla da fare. Dopo sole due settimane dalla nascita è stato colpito da una gravissima infezione incurabile ed è morto precocemente. Il terzo grande dolore riguarda il suicidio del terzo figlio. L’identità del padre è sempre rimasta segreta e Loren è nato con una grave patologia psichiatrica chiamata “anedonia”, che impedisce di provare qualsiasi tipo di emozione e sentimento. Il giovane si è tolto la vita nel 2018 all’età di 19 anni. Lei ha dichiarato: “Uno si immagina che una persona depressa sia triste, lui non era così. Non aveva mai desideri non realizzati. Aveva una malattia diabolica. Ho perso ore a pensare a come avevo fatto a non accorgermi di quanto stava accadendo. Non me ne ero accorta io, non se ne era accorto Devin e non se ne era accorto il suo migliore amico”.