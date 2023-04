Zerocalacare su Netflix, ecco quando esce: data d’uscita, trama, puntate e anticipazioni

Il celebre fumettista romano Zerocalcare sta per arrivare su Netflix con una nuova serie in cui racconta le avventure della sua vita. La prima “Strappare lungo i bordi” ha fatto record di ascolti e i fan hanno acclamato a gran voce una seconda stagione. In realtà, questa sarà una serie tutta nuova che non ha nulla a che vedere con la precedente. Siete curiosi? Ecco quando esce e tutte le anticipazioni!

La nuova serie di Zerocalcare su Netflix dal 9 giugno 2023

Il noto Zerocalcare sta per arrivare con una nuova serie e i fan sono impazziti! Per mesi è stato riempito di messaggi su Instagram in cui gli venivano chieste informazioni, e più volte ha risposto pubblicamente dicendo: “Si farà, ma ancora non posso dirvi nulla”. Per cui ha alimentato la curiosità di tutto il pubblico e finalmente è ufficiale: La serie si chiamerà “Questo mondo non mi renderà cattivo”. Ecco l’annuncio in collaborazione con Netflix:

Quando uscirà? Ecco la data

L’aggiornamento importante riguarda proprio l’annuncio dell’uscita: finalmente la data è stata resa pubblica. Netflix ha lanciato anche il taser della nuova serie che, ricordiamolo, non sarà la seconda stagione di “Strappare lungo i bordi”! Si tratterà, invece, di puntate del tutto nuove e inedite. Il lancio è previsto per il 9 giugno 2023, quando la serie verrà resa disponibile su Netflix.

Puntate e anticipazioni sulla trama

La nuova serie sarà composta sempre da sei puntate da circa mezz’ora l’una. L’armadillo sarà doppiato ancora una volta da Valerio Mastandrea. Netflix ha rilasciato qualche dichiarazione sulla trama: “Torneranno il mondo narrativo, il linguaggio unico e i personaggi storici e inconfondibili dell’universo di Zerocalcare. Zero, Sarah, Secco, l’Armadillo, l’immancabile coscienza di Zero, saranno i protagonisti di una narrazione fatta di digressioni, aneddoti, emotività e colpi di scena”. Ecco il trailer: