Zerocalcare torna su Netflix: quando esce la serie, le anticipazioni

Dopo esattamente un anno dal debutto di ”Strappare lungo i bordi”, la serie di successo del mitico ZeroCalcare, ora, il fumettista fa annunciare direttamente alle sue tavole un secondo grande progetto animato per la colosso dello streaming Netflix. Il titolo è più che suggestivo: ”Questo mondo non mi renderà mai cattivo”, un progetto che, garantisce, sarà totalmente originale e la cui messa in onda arriverà solamente nel 2023. Poi, il suo alter ego fumettoso, aggiunge, in cima alla tavola: “Non è la stagione due”.

La nuova serie animata di ZeroCalcare su Netflix

La nuova avventura d’animazione targata ZeroCalcare è prodotta da Movimenti Production, società del gruppo Banijay, con la collaborazione di Bao Publishing ed è ovviamente scritta e diretta dallo stesso disegnatore. Una serie tutta nuova ed originale, come dicevamo, composta da 6 episodi, da circa mezz’ora ciascuno, e che sonderanno ancora più in profondità le tematiche da sempre care al proprio autore. Sembra una specie di mantre, una frase da ricordare a sé stesso continuamente, “Questo mondo non mi renderà cattivo”, soprattutto nei momenti più difficili. Lui stesso, l’autore, se la ripete spesso per auto-convincersi e darsi forza proprio in quei momenti bui della vita, in cui ci si sente messi alle strette. I momenti in cui è più facile fare le scelte sbagliate, per intenderci, oppure in cui si è più inclini a rinnegare i propri ideali pur di cavarsi dagli impacci del momento. Una frase singola, che però diviene dominio di tutti.

Chi saranno i personaggi?

Torna, anche nella nuova serie, tutto il mondo narrativo, i personaggi e il linguaggio unico e sorprendente dell’universo di ZeroCalcare, e cioè tutto quello che lo ha reso celebre ed inconfondibile. Ci saranno tutti: Zero, Sarah, Secco, l’Armadillo, che anche questa volta sarà doppiato dalla voce di Valerio Mastandrea, attraverso una narrazione pittoresca ed altamente emotiva, tra flashback, digressioni, aneddoti e tanti colpi di scena.