Zerocalcare 2, ci sarà la seconda stagione: ecco quando esce su Netflix, data e anticipazioni

Zerocalcare ha lanciato la sua nuova serie Netflix proprio ieri sera 9 febbraio durante Sanremo. Ha ironizzato dicendo che è stata un’idea dei produttori e i fan sono subito impazziti. Migliaia di like e di commenti, ma quando uscirà la nuova serie? Di cosa parlerà? Ecco tutte le anticipazioni

Zerocalcare: esce su Netflix la seconda stagione

È arrivato finalmente il lancio della serie italiana più attesa doppiata da Zerocalcare, l’annuncio è arrivato ieri sera dal suo profilo Instagram che vanta più di 1 milione di followers. Pare che siano stati proprio i produttori a chiedere il lancio durante lo spettacolo di Sanremo. Il fumettista romano sottolinea che non sarà la seconda stagione di “Strappare lungo i bordi”, ma sarà un’altra serie con un’altra trama.

Data e anticipazioni

Il titolo della nuova serie sarà “Questo mondo non mi renderà cattivo” e manterrà il format dell’altra: saranno sei episodi da circa mezz’ora ciascuno. Zerocalcare ha annunciato che la serie uscirà “prossimamente”, senza indicare una data precisa, ma probabilmente uscirà entro la primavera, dato il lancio di ieri sera. Di cosa parlerà? Sarà uno spaccato della sua vita un po’ romanzato e tornerà il personaggio più importante della sua storia doppiato da Valerio Mastrandrea: l’armadillo. Tutte le altre voci saranno interpretate da Zerocalcare.

Zerocalcare e la nuova serie

In numerose interviste Zerocalcare si è dichiarato incredulo per il successo ricevuto, sia con i fumetti che con la serie. Al contempo, dichiara sempre di essere molto stanco a causa del sovraccarico di lavoro. Durante le ultime interviste per Netflix ha dichiarato: “Tutti dicono che questa è la mia serie, la serie di Zerocalcare, ma in realtà ci sono oltre 200 persone dietro che ci lavorano”. Infatti ogni film o serie d’animazione ha bisogno di un gran numero di figure professionali che si occupano dei disegni, dell’animazione, del sound design… Insomma, tutti i fan sono intrepidi e non vedono l’ora di guardare la nuova serie, che si preannuncia un grande capolavoro. Ecco l’annuncio Instagram che ha lanciato la serie: