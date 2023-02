Quando escono gli altri episodi di You 4 su Netflix? Data e orario

You avrà una stagione 4? La risposta è sì! Tutte le news sul nuovo capitolo della serie TV con protagonista Penn Badgley nei panni dell’inquietante Joe e le anticipazioni relative a trama, cast, quando esce e streaming degli episodi.

Gli episodi di You 4 su Netflix

Il terzo capitolo della serie TV è stato intenso e travolgente. Per la prima volta, Joe/Will non era più solo, grazie a Love, sua moglie. I due sono diventati genitori di un neonato e assieme hanno cercato di crearsi una vita normale nel quartiere agiato di Madre Linda. Le vecchie abitudini, però, sono sempre dure a morire ed infatti il protagonista si è ritrovato a dover fronteggiare una nuova ossessione e a provare a rimediare ai disastri della moglie.

A due giorni dal debutto del terzo capitolo, Netflix ha annunciato con un video di aver rinnovato You per una stagione 4. Anche se il celebre servizio streaming non ha rilasciato anticipazioni sulla trama del prossimo capitolo della serie TV, possiamo ipotizzare qualcosa partendo dal finale della terza stagione. Vi avvisiamo, quindi, che qui di seguito troverete alcuni SPOILER relativi all’ultimo episodio. Nel finale di stagione del terzo capitolo assistiamo ad alcuni momenti sconvolgenti.

Il futuro di Joe

Dopo aver ucciso la moglie, Love, e aver lasciato il figlio a Dante, Joe decide di inscenare la sua morte e di fuggire in Europa, precisamente a Parigi, alla ricerca di Marienne, sotto l’alias di Nick. Nella stagione 4, quindi, vedremo sicuramente come si svilupperà la storia del protagonista, però le vicende non si svolgeranno nella capitale francese, bensì a Londra. Penn Badgley ha rivelato che, nonostante i toni resteranno pressoché simili, la struttura sarà leggermente diversa.

Joe ha lasciato gli Stati Uniti. In Europa spera di cominciare un nuovo capitolo e di lasciarsi alle spalle il proprio passato. L’identità assunta dal protagonista è quella del professore universitario Jonathan Moore. Nonostante tutti i suoi tentativi, le cose non andranno come da lui programmato, anche per via dei nuovi incontri che il mondo in cui si inserisce lo porterà a fare. Le prime foto di You 4 hanno mostrato anche la possibile nuova ossessione del protagonista. Restiamo in attesa di ulteriori dettagli sulla trama.

Gli episodi di You 4

Nonostante sia già certo il ritorno della serie TV con una nuova stagione, non possiamo riportare con sicurezza il numero di episodi previsto per You 4. In ogni caso, non crediamo di azzardare troppo nel dire che il quarto capitolo potrebbe estendersi lungo 10 episodi, ciascuno sempre della durata di circa 50/60 minuti. Così è stato, infatti, per i tre capitolo precedenti. Quello che possiamo aggiungere, e che avrete probabilmente già letto, è che la stagione è stata divisa in due parti. Torneremo sull’argomento prossimamente.