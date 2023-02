Quando esce You 4 su Netflix? Cosa era successo nella terza stagione

Manca pochissimo al debutto di You 4 su Netflix ma siamo sicuri di ricordarci come finiva la terza stagione della serie Netflix tratta dal romanzo di Caroline Kepnes? Cosa era accaduto a Joe e qual è stato il colpo di scena finale in questa serie che, dei cliffhanger, fa la sua stessa essenza? Scopriamolo insieme in questo piccolo recap su come ci eravamo lasciati alla fine di You 3 in attesa di addentrarci nei nuovi episodi della serie Netflix.

Da dove ripartirà You 4 su Netflix?

Come finiva You 3? Iniziamo rispolverando un po’ la memoria. Prima di tutto c’è Theo che è sopravvissuto dopo l’aggressione di Love e dopo essere stato per un lunghissimo periodo in ospedale per la riabilitazione, esce. Sherry e Cray trovano il modo di scappare dalla cella sotterranea di Love e Joe decide di lasciare suo figlio Henry per affidarlo a Dante convinto che il bambino, lontano da lui, potrà vivere una vita al sicuro e avere un futuro migliore.

Fatto questo, per Joe arriva il momento di inscenare la sua morte. Per prima cosa invia una mail da parte di Love dove confessa che lei ha ucciso il marito, Natalie e Gil, Poi Joe si taglia due dita dei piedi per rendere più credibile la sua morte e alla fine, dopo aver dato fuoco alla casa, fugge via per sempre. La scena finale di questa terza stagione di You vede il protagonista della serie, Joe a Parigi, città dove si è rifugiato alla ricerca di una nuova vita dove non lo conosce nessuno e alla ricerca di Marianne, di cui è ancora ossessionato e con cui spera di incontrarsi di nuovo. Sotto una nuova identità e assumendo il nome fittizio di Nick, Joe inizia la sua nuova vita parigina ed è così che si conclude il terzo capitolo della serie. You 4 debutterà su Netflix il 9 febbraio in tutti i Paesi in cui è attivo il servizio.