Malattia Giovanni Allevi, come sta oggi: ‘Sto andando alla grande’

Giovanni Allevi sta migliorando con le sue condizioni di salute. Nella giornata di ieri, il pianista ha aggiornato i suoi fan di Instagram sui miglioramenti del suo stato di salute. Pur avendo perso completamente i capelli per la chemioterapia (i folti ricci sono sostituiti da un cappello di lana grigio), la buona arriva dal suo stato di salute: l’artista sta combattendo la sua battaglia con il mieloma, con il corpo che sta reagendo bene alle cure.

Migliora la salute di Giovanni Allevi

In concomitanza alla Pasqua, Allevi in queste ore sta festeggiando anche il suo 54esimo compleanno. Per l’occasione, l’artista è tornato personalmente a scrivere su Instagram: “Belle notizie dagli esami, sto andando alla grande. Sono indebolito ma felice, è anche il mio compleanno. Pasqua è il giorno della rinascita, e forse non è un caso che coincida col mio compleanno”. Come visto, l’artista ci crede nella piena ripresa della salute, probabilmente con l’obiettivo di tornare a suonare il pianoforte e soprattutto farlo davanti i suoi milioni di fan in giro per il mondo.

Allevi ha voluto condividere la notizia dei miglioramenti della sua salute attraverso Instagram, in un post dove viene ripreso in posa selfie – anche se provato dalle cure – ma felice. Il musicista scrive più precisamente: “Pasqua è il giorno della rinascita, e forse non è un caso che coincida col mio compleanno. Condivido la bella notizia degli ultimi esami: sto andando alla grande! Auguri da un #GiovanniAllevi indebolito e “scombinato” ma felice! #BuonaPasqua”. Ma la domanda che sorge è: quando potremo rivedere Allevi in concerto? Sulle sue condizioni reali, eccetto in queste ore, c’è sempre stato il massimo riserbo. In tal senso, sappiamo che la malattia da quasi un anno lo costringe a essere ricoverato presso l’Istituto Oncologico dove viene tenuto in cura, anche con brillanti risultati vedendo uno degli ultimi post Instagram.