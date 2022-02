Malika Ayane a Sanremo 2022 con Matteo Romano: chi è, età, carriera, canzoni, Instagram, figli, fidanzato, ex marito

Nuova e imperdibile edizione del Festival di Sanremo, condotto per la terza volta consecutiva da Amadeus. Questa sera, venerdì 4 febbraio, ci sarà la serata dedicata alle cover e sul palco dell’Ariston insieme a Matteo Romano, che gareggia, salirà Malika Ayane. Insieme si esibiranno sulle note di Your Song di Elton John.

Malika Ayane: chi è, età, carriera

Malika Ayane è nata a Milano il 31 gennaio del 1984 ed è una nota cantautrice e violoncellista. Ha cantato per diversi anni nel coro delle voci bianche del teatro della Scala di Milano e ha collaborato per diversi spot pubblicitari prima di firmare nel 2007 un contratto discografico. Malika Ayane ha partecipato cinque volte al Festival di Sanremo e durante la sua brillante carriera ha vinto numerosi riconoscimenti. Ma non solo musica nella sua vita. Nel 2012, infatti, si è avvicinata alla recitazione e nel 2016 ha interpretato il ruolo da protagonista nel musical Evita.

Malika Ayane: figli

Malika Ayane a soli 21 anni, nel 2005, è diventata mamma di Mia, figlia avuta dal primo compagno. Nel 2009 si è legata sentimentalmente a Cesare Cremonini, storia giunta al capolinea un anno dopo. Ha poi intrapreso una relazione con il regista di spot pubblicitari e videoclip, Federico Brugia. I due si sono sposati nel 2011 a Las Vegas, poi con rito civile a Milano nel Palazzo Reale. La coppia si è separata nel 2016.

Malika Ayane: Instagram

Su Instagram la cantante è molto seguita. Con il suo account @damalikessa vanta 204 mila followers.