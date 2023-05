Malika Ayane, chi è l’ex marito Federico Brugia: età, carriera, lavoro, figlia, foto e Instagram

Tutto pronto per il classico e imperdibile appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti di oggi, oltre a Claudio Cecchetto e Peppe Quintale, che recentemente abbiamo visto sul palco di The Voice Senior, anche la cantautrice Malika Ayane, che si racconterà a cuore aperto. Dalla carriera all’amore, poi finito, per il marito Federico Brugia.

La storia d’amore tra Malika Ayane e Federico Brugia

Malika Ayane, quando aveva appena 21 anni, è diventata madre di Mia, la sua figlia nata nel 2005 e avuta dal primo compagno. Nel 2009, invece, ha iniziato una relazione, durata un anno, con il collega Cesare Cremonini. Dopo quella storia si è innamorata di Federico Brugia, noto regista di spot pubblicitari e videoclip e già padre di due bambine, con il quale è convolata a nozze in segreto a Las Vegas nel giugno del 2011. Il matrimonio con Brugia è stato celebrato in maniera ufficiale, con il rito civile, il 1º dicembre 2011 a Milano presso il Palazzo Reale. Un amore durato anni, poi finito nel 2006: la coppia si è separata e dal 2018 al 2022 la cantautrice ha avuto una storia con il manager Claudio Fratini. Anche quella naufragata.

Cosa sappiamo sull’ex Federico Brugia

Federico Brugia è nato a Milano, classe 1967, ed è un noto regista, nonché ex marito di Malika Ayane. Di Federico sappiamo che ha studiato al DAMS di Bologna, poi ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo, soprattutto come regista di videoclip musicali. Nel 1991, invece, ha iniziato a realizzare spot e video musicali e ha vinto, nella sua brillante carriera dietro la cinepresa, molti riconoscimenti tra cui: Cannes, New York Film Festival, Clio. Lui, inoltre, è papà di due ragazze.

Instagram di Federico Brugia

Il regista ha un profilo Instagram e con l’account @federicobrugia vanta oltre 4.000 followers.