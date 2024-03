Mamhood, chi è l’ospite a Che Tempo Che fa? Vita privata e l’abbandono del padre

Col suo brano “Tuta gold” ha fatto tutto l’Ariston. Mahmood – artista poliedrico capace di collezionare un successo dietro l’altro – domenica 10 marzo sarà ospite da Fabio Fazio a Che tempo che fa.

Scopriamo qualcosa in più di questo artista di fama internazionale, dalla vita privata al difficile rapporto con il padre.

Mahmood ospite a Che tempo che fa

Dopo l’intervista dei record a Chiara Ferragni, Fabio Fazio si prepara a incontrare un altro super ospite nel salotto della sua trasmissione domenicale, recentemente passata da Raitre al Nove. Il conduttore televisivo accoglierà Mahmood – reduce dal grande successo di Sanremo 2024 – che si esibirà con il brano di successo “Tuta gold”, ancora oggi nella top 3 delle canzoni più trasmesse dalle radio.

Allora conosciamo meglio questo giovane artista, dalla voce inconfondibile, capace di inanellare un successo dietro l’altro.

Mahmood, dai successi di Sanremo al difficile rapporto col padre

Mahmood, all’anagrafe Alessandro Mahmoud, è originario di Milano: nato sotto il segno della Vergine, il 12 settembre del 1992, da mamma italiana e papà egiziano, la passione per la musica l’ha coltivata sin da piccolo. Il primo passo verso il successo è stato nel 2016, quando ha partecipato al Festival di Sanremo nella sezione Giovani, con il brano Dimentica, che gli ha fatto guadagnare il quarto posto.

Due anni dopo ha debuttato con il suo primo EP, Gioventù bruciata, con cui ha conquistato il disco di platino. Sempre nel 2018 è tornato sul palco di Sanremo Giovani e ha ottenuto il primo posto, conquistando anche il premio della critica. L’anno seguente è approdato di diritto tra i big del Festival della canzone italiana. Con il brano Soldi ha convinto pubblico e giuria e ha vinto il Festival di Sanremo, diventando il primo artista in assoluto a conquistare il podio sia nella categoria Giovani che in quella dei Big nello stesso anno.

Soldi diventa un vero e proprio tormentone, tanto da superare la soglia dei 500 milioni di streaming, regalandogli un altro record: diventa il brano italiano più ascoltato di sempre. Sul palco dell’Ariston è tornato nel 2022, questa volta in coppia con Blanco e il brano Brividi, che gli ha regalato un’altra vittoria.

Nel 2024 la terza partecipazione al Festival, con la canzone Tuta gold, ancora nella top three dei brani più trasmessi dalle radio.

La vita privata di Mahmood è stata profondamente segnata dal divorzio dei suoi genitori. Mentre la madre è tuttora una figura di riferimento per l’artista, il nodo più intricato da sciogliere è quello del rapporto con il padre. Nonostante il successo, infatti, tra i due non sembra esserci un forte legame, tanto che il padre ha proposto al figlio un ultimatum: se Mahmood ritiene veramente di essere stato abbandonato, allora dovrebbe considerare di cambiare il suo cognome legale.

Il padre ha sempre tenuto a ribadire di non aver abbandonato il figlio e di aver tentato di mantenere un contatto, seppur in un quadro familiare difficile, dato dalla scelta di separarsi dalla sua ex moglie, nonché madre di Alessandro. Dal canto suo, il cantante ha invece raccontato di essersi sentito messo da parte dal padre.