Manila Nazzaro: chi è, età, carriera, figli, chi è l’ex marito, fidanzato, Instagram, Grande Fratello Vip

E’ tutto pronto per un’altra imperdibile e attesa puntata del Grande Fratello Vip, il reality di Canale 5 come sempre condotto da Alfonso Signorini. Questa volta al suo fianco, come opinionisti, non ci saranno Antonella Elia e Pupo, ma sulle poltrone rosse siederanno due donne: Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis, e Adriana Volpe, che conosce bene i meccanismi della casa più spiata d’Italia perché ha partecipato in passato come concorrente. Tra i partecipanti anche l’ex Miss Italia Manila Nazzaro, che ha partecipato a Temptation Island con il suo futuro marito Lorenzo Amoruso. Ma conosciamola meglio!

Manila Nazzaro: chi è, età, carriera, Grande Fratello Vip

Manila Nazzaro è nata a Foggia il 10 ottobre del 1977. Nel 1999 ha vinto il concorso di Miss Italia e ha conquistato anche il titolo di Miss Cinema. Successivamente la bella Manila è diventata testimonial di diverse campagne pubblicitarie e tele promozionali e ha iniziato anche a studiare recitazione presso il Teatro Azione di Roma. Tra il 2000 e il 2003 ha partecipato ad alcuni spettacoli teatrali e nel 2009 è su Canale 5 con Bellissima Cabaret anticrisi, programma del Bagaglino. Nel 2017 è entrata a far parte della famiglia di RTL 102.5 dove conduce lo spazio radiofonico Pane Amore e Zeta Weekend ogni sabato e domenica.

Manila Nazzaro: ex marito, figli, fidanzato attuale

Manila Nazzaro è stata sposata dal 2005 al 2017 con l’ex calciatore Francesco Cozza. La coppia ha due figli: Francesco Pio, nato nel 2006, e Nicolas, nato nel 2011. Nel 2014 Manila ha rivelato di essere affetta da morbo di Basedow. Attualmente è fidanzata con l’ex calciatore Lorenzo Amoruso, che presto diventerà suo marito.

Manila Nazzaro: Instagram

Manila Nazzaro ha un profilo social ufficiale su Instagram (@manilanazzaro) ed è seguitissima: vanta 318 mila followers.