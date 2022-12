Manila Nazzaro, chi sono i figli Nicolas e Francesco Pio: età, chi è il papà, cognome, Instagram

Manila Nazzaro, cosa sappiamo sui figli Nicolas e Francesco Pio? L’attrice e showgirl nonché ex Miss Italia oggi ha una relazione con l’ex calciatore Lorenzo Amoruso. Ma prima di lui è stata sposata con un altro ex calciatore dalla cui relazione erano nati due figli, Nicolas e Francesco Pio per l’appunto. Ma cosa sappiamo su di loro? Ecco tutte le informazioni conosciute.

Cosa sappiamo su Francesco Pio e Nicolas i figli di Manila Nazzaro

Manila Nazzaro è uno dei volti noti della tv avendo preso parte anche al Grande Fratello Vip. Nella sua carriera è stata eletta Miss Italia ma anche Miss Cinema e vanta al suo attivo un lungo curriculum diviso tra spettacolo, teatro, cinema e tv. Poi nel 2021 la partecipazione al Grande Fratello Vip, il reality condotto da Alfonso Signorini. Nella sua vita privata troviamo invece una prima importante relazione, quella con l’ex centrocampista della Reggina Francesco “Ciccio” Cozza (oggi allenatore di calcio).

Chi sono Francesco Pio e Nicolas, il cognome

Due i figli nati dalla relazione con Nicolas e Francesco Pio che portano il cognome del papà. Quest’ultimo è stato il primogenito della coppia formata dalla modella e da Francesco Cozza. Francesco è nato nel 2006 ma non conosciamo la data completa di nascita. Oggi pertanto dovrebbe avere 16 anni. Nicolas è invece il secondo figlio ed è nato nel 2011. Oggi ha 11 anni.

Instagram

Al momento non sembrano esistere profili Instagram a nome dei due figli della Nazzaro. Lei invece ha un account molto seguito (@manilanazzaro) considerando che vanta 451 mila followers.

Il divorzio e la relazione con Lorenzo Amoruso

La coppia si era sposata nel 2007. Ma dopo un periodo difficile e tormentato la storia per i due è giunta al capolinea come talvolta capita. Da quanto raccontato la rottura sarebbe stata tutt’altro che facile (anche per i figli) ma ha comunque portato Manila Nazzaro e Francesco Cozza a voltare pagina e a ricominciare. Per la showgirl è iniziata ad esempio la una nuova storia d’amore con Lorenzo Amoruso che prosegue a tutt’oggi.

